Amióta a közösségi rollerek jelen vannak Székesfehérváron, számos olyan képet közöltek már a közösségi médiában a járókelők, ami egyértelműen mutatja, hogy az eszközöket olyan helyen parkolták le, ahol akadályozzák a közlekedést. Teszik mindezt annak ellenére, hogy ennek tiltását már az első perctől kezdve hangsúlyozták többek között az üzembentartók is.

Lengyel Zsófia látássérült parasportoló, az esélyegyenlőség egyik élharcosa vasárnap egy járdán hagyott roller miatt került kellemetlen szituációba, amiről közösségi oldalán számolt be. Mint írja, a Várfal park egyik ösvényén haladva ütötte be kezét egy, az út közepén hagyott rollerbe és éppen csak meg tudta akadályozni, hogy átessen az eszközön. Zsófi több olyan esetről is beszámolt, amiben szintén látássérültek szenvedtek valamiféle sérülést rossz helyen hagyott rollerek miatt. Volt, aki a térdét ütötte be, de volt olyan is, aki valamelyik végtagját törte egy ilyen esés során.

– Kérlek szépen téged, titeket, ha ilyen rollert használsz, rakd a fűbe, rakd az út szélére, támaszd egy fához. Ne hagyd olyan helyen, ahol egy látássérült vagy egy nehezen közlekedő ember átesik rajta, megüti benne magát – írta posztjában Zsófi.

Felkerestük a városgondnokságot azzal kapcsolatban, hogy lehet-e szabályozni, kontrollálni valahogy a rollerek parkolását azon túl, hogy megkérik a felhasználókat azok helyes elhelyezésére. Bozai István városgondnok elmondta, nekik üzemeltetőként nincs jogkörük arra, hogy ezen a téren bármilyen formában eljárjanak. A városgondnoktól kapott információk szerint erre a közterület-felügyeletnek van lehetősége. Ennek fényében természetesen felkerestük a székesfehérvári közterület-felügyeleti irodát, akiktől egyelőre nem kaptunk választ kérdéseinkre, de amint megérkeznek, közöljük azokat.

Egyúttal arra kérjük olvasóinkat, hogy a rollereket ne hagyják olyan helyen, ahol azok bármilyen mértékben akadályozzák a forgalmat, vagy balesetveszélyt jelent a közlekedők számára!