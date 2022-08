- Ez a tárlat nagyon szép példája annak, hogy a Királyi Napok rendezvénysorozathoz hogyan és mit tud hozzátenni egy város, egy intézmény közössége. Hiszen a Múzeum javaslata volt, hogy a másfél hétben, míg a programok tartanak, egy különleges terem nyíljon meg egy különleges – a Királyok és szentek – kiállításához kapcsolódva – fogalmazott Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a tárlat hétfői megnyitóján.

A többezer éves őskori aranyaktól egészen a 20. századig, a pénzektől az ékszereken át a gyűrűkig és fibulákig széles kort foglal keretbe a tárlaton látható aranykincsek gyűjteménye, melyet ingyenesen tekinthet meg bárki, aki betér a Szent István Király Múzeum belvárosi Rendházába. Pokrovenszki Krisztián múzeumigazgató hangsúlyozta: legféltettebb, a trezor mélyén őrzött tárgyaikat vették most elő, s mutatnak be augusztus 31-ig. A későbbiek folyamán terveznek még hasonló izgalmas, a kincsesláda mélyéről származó darabokból szervezett tárlatokat a városban.

Belegrai Tamás, a tárlat kurátora így mesélt a kamaratárlatról: négy vitrinben több mint 270 aranytárgy látható, melyeket a trezorban őriznek a mindennapok során.

Forrás: Fehér Gábor /FMH

- Ezek az arany tárgyak egyrészt széles idősávot ölelnek fel – az őskortól 20. századig -, ezen felül pedig a teremben olyan tárgyak láthatók, mint például a 2018-as Hunyadi Mátyás halotti pajzsa című kiállításunkhoz készült Mátyás-kori csillagboltozat rekonstrukciója. Besötétítettük az egész termet, hogy az arany tárgyak még inkább domináljanak. A tárgyak javarésze régészeti feltárásokból, más része felajánlásokból vagy letétként került az intézmény tulajdonába.

A tárlat ezúttal inkább önmagágért beszél, a kincsek ugyanis nincsenek mögöttes kontextusba helyezve, inkább az élmény-nyújtás a cél. Különleges remekeket láthat itt az érdeklődő: így például a népvándorláskori germán ékszerek közül két fülbevaló vagy egy cikáda fibula is látható, a középkori részlegen Drugeth nádor gyűrűje, amelyen látható a madár címer. Magyar, római kori és francia aranyak is helyet kaptak, illetve a Zichy család jóvoltából megcsodálható egy nyaklánc is a kiállításon.