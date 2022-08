– Azt gondolom, nem győzzük hangsúlyozni, hogy a város számára az Alba Regia Műszaki Kar mennyire kiemelten fontos és természetesen a báziskiépítés szempontjából különösen az alap- és mesterszakok, ugyanakkor a szakirányú továbbképzések is ugyan ilyen fontosak – fogalmazta gondolatai Mészáros Attila alpolgármester. Mint mondta, ezek a szakirányú képzések egyrészt az Alba Regia Műszaki Karon végzett hallgatóknak biztosítanak komoly továbbtanulási lehetőséget, másrészt a város szakembereinek is lehetőséget nyújt abban a tekintetben, hogy tovább vagy átképezzék magukat. – Ezek a szakirányú továbbképzések a legrugalmasabb részei az egyetemi oktatásnak, és ezek tudnak a leggyorsabban igazodni az ipar igényeihez. Ezért is köszönöm minden szakfelelősnek, hogy ezek a szakok itt, Székesfehérváron el tudnak indulni. Mind-mind nagyon fontos a város ipara és mindennapjai tekintetében – emelte ki az alpolgármester.

Györök György, az Alba Regia Műszaki Kar dékánja úgy fogalmazott ez a kar egy olyan unikális kar a magyar felsőoktatási palettát tekintve, amely igen széles oktatási tartományt fed le. A dékán felsorolta és azokat a szakokat, amelyeket a hallgatók itt választhatnak és különböző szempontok szerint listázta azokat. Györök György többször kiemelte, a képzések folyamatosan igazodnak az ipar elvárásaihoz.

A szakirányú továbbképzésekre szeptember 12-ig várják a jelentkezéseket. A sajtótájékoztató keretében ismertették a Számítógépes hálózatok szakmérnök/szakember képzést, amelynek során többek között a hallgatók megismerkedhetnek a jelenlegi hálózatok általános felépítésével, működésével, és egyebek mellett tanulhatnak a virtuális párhuzamos rendszerekről a felhő- és köd-alapú rendszerekről is. Szeptemberben szintén elindul a Precíziós gazdálkodási szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés, amelynek keretében a mezőgazdaságban hiánypótló korszerű adatfeldolgozási és térinformatikai ismereteket szerezhetnek a hallgatók.

Ipari robotizálási szakmérnök képzésre is várják a jelentkezőket. Ezen képzés célja, hogy az ipar igényeinek megfelelő tudást kapjanak a hallgatók egy gyakorlatorientált képzés keretében, ahol a hangsúly az ipari folyamatok, gyártósorok fenntartásán, továbbfejlesztésén, a robotintegrációs és karbantartási folyamatok megismerésén van. A Geoinformatikai szakmérnök/szakember képzésen keretében pedig többek között a modellezés és a vizualizációs készségek elsajátítása kap fő szerepet, amelyek segítségével szinte bármilyen területen vagy iparágban hasznosíthatják a helyfüggő elemzésekkel kapcsolatos ismereteit a hallgatók. Tavaly indult útjára, idén pedig szintén meghirdették a Szervezetfejlesztő tréner képzést, amelynek keretében gyakorló pszichológusoktól, trénerektől és szervezetfejlesztőktől tanulhatnak a hallgatók.

A képzések részletes ismertetését, valamint a jelentkezéssel kapcsolatos információkat az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának weboldalán találják meg.