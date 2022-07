– Ígérjük, hogy el fogjuk varázsolni a fenntartható életmód, a sport szerelmeseit, azokat, akik aktív pihenésre vágynak. A kerékpárutak a térségi és a helyi lakosoknak is egy egészségesebb közlekedési alternatívát és kikapcsolódást nyújt, mellyel élnek is. Pázmándon drasztikusan emelkedett a kerékpárosok száma, trendi lett bringázni – fogalmazott Virányiné Reichenbach Mónika polgármester, kiemelve, hogy a Budapest-Balaton kerékpárút hálózatba nem csupán a meglévő hálózati elemeket vonták be, de több szakaszon mezőgazdasági utakat építettek át a biciklisek számára. És ezzel egyidőben újabb nagy álmok váltak valóra Pázmándon, amelyek a polgármester szerint kisebbfajta csodának is mondhatók:

Forrás: önkormányzat

– Az elmúlt években megtanultuk, hogy a víz az aranynál is többet ér, főleg ha az egy szomjas vándornak szükséges. Sajnos a kerékpárutak mentén sokszor megfeledkeznek erről a települések vezetői, bár ez mindenhol a helyi önkormányzatok hathatós munkájával tud csak megvalósulni. Pázmándon egy több mint 100 éves kút várta, hogy újjászülethessen. Sipos József helyi ezermester kreativitásának köszönhetően 40 év után újra működik az antik Norton kút, melyet a DRV Zrt. szakemberei kötöttek a hálózatra, kollégáim segítségével – árulta el Pázmánd vezetője, hangsúlyozva: ennek örömére, Varga-Miklós Ivett ötlete nyomán Pázmándon elindították a FREE-SÍTŐ-PONT mozgalmat, melynek célja hogy a helyieket bevonják a kerékpárosok kulacsainak feltöltésébe – „a víz életet ad és összeköt azzal, aki adja” – alapon. Kis táblákat kell keresni melyen a következő áll:

"Kedves Kerékpáros! Ha a hosszú út folyamán kifogyott a kulacsod, nyugodtan csengess be és mi ingyen megtöltjük friss vízzel! "

– Ez a kút és ez a mozgalom is bebizonyította Pázmándon, ha sok kis ember sok kis helyen, sok kis dolgot tesz, azzal megváltoztatja a világot – tette hozzá a polgármester.