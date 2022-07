Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Etyek-Velence közti szakaszának átadójára kerékpárral érkezett Budapestről. A több mint 30 kilométeres tekeréshez csatlakozott hozzá többek közt Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, valamint Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese is. Az államtitkár köszöntőjében hangsúlyozta: a kormány azt a célt tűzte maga elé, hogy 2030-ra Magyarország a legélhetőbb országok közé tartozzon.

– Az élhetőségnek nagyon sok különböző feltétele van. Az egyik kétségkívül az, hogyan éljük a mindennapjainkat, mit csinálunk szabadidőnkben, milyen olyan lehetőségeink vannak, hogy az ülőmunka után elfáradjunk, megküzdjünk a meleggel, hőséggel és egyáltalán jó mentális állapotba kerüljünk – fogalmazott, s hozzátette: kutatások szerint, ha valaki egy héten két és fél órát mozog, akkor annak az embernek az egészségben eltöltött várható élettartama 4,2 évvel nő. – Az államtitkárságának az a célkitűzése, hogy minden magyarországi embernek megteremtsük a feltételeket ahhoz, hogy lakóhelyéhez egészen közel tudjon rendszeresen mozogni, hogy Magyarországon tudjon aktívan kirándulni, aktívan tudja eltölteni a szabadságát. Ennek a programnak nagyon régi vágya, hogy a főváros egy kerékpárúttal össze legyen kötve a Balatonnal. 2011-ben hozott döntést erről először a kormány. Isten malmai és a NIF úthengerei lassan őrölnek, illetve lassan bitumeneznek, mert most 2022-re te jutottunk el oda, hogy a Budapest-Balaton kerékpárútnak a következő, második szakaszát átadhattuk.

A Barátság Vadásztársaság vadászházában Kutai Gábor elnök, valamint Csurgó Zsolt, a Pázmánd-Vereb Földtulajdonosi közösség elnöke köszöntötte a delegáció tagjait, valamint invitálta meg egy kis frissítőre és harapnivalóra a kerékpárosokat

Hozzátette: reményeik szerint rengetegen fogják használni ezt a kerékpárutat, ennek köszönhetően nagyon sok szolgáltató számára jelenthet ez majd lehetőséget.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő pedig kiemelte: a most átadott kerékpárút hálózat „Pannónia szívén” vezet keresztül, hiszen ahogy beérkezik Biatorbágy felől Etyekre – Budapest szőlőskertjére – is már ehhez a területhez tartozik, ahogy Velence is az, egészen a pákozdi térségig.

– Isten kegyelméből mi a világ egyik legszebb helyén élhetünk, melyet most már meg tudunk mutatni másoknak is – mondta, s hozzátette: a kerékpárút nem csak a sportolás felé nyit kaput, de sokat jelent az érintett településeken élőknek is – majd pedig köszönetet mondott a kivitelezőknek, akik 2 milliárd 691 millió forint elköltésével valósították meg a kerékpárútfejlesztést.

Forrás: Kratancsik Dávid

Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese elmondta: majd 33 kilométernyi szakasz átadójára kerülhetett most sor, amely „egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas nyomvonal”:

– Összességében a legszebb és a legjobb nyomvonalat sikerült megalkotni, létrehozni ezen a szakaszon. A táj, a természet és a települések értékeit felfűzve rá minden kerékpáros megtalálja azokat az értékeket ezen a bringaúton, amelyek kikapcsolódást, élményt, aktív pihenést tudnak nyújtani - akkor is, ha nem a Balaton az úti cél, csak az egyik településről másik településre szeretnénk átjutni.