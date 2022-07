Ahogy azt már ismertettük, hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette vádjával másodfokon is elítélte a bíróság az egyik pázmándi önkormányzati képviselőt. Akinek felmentéséről méltatlansági eljárás keretében kell gondoskodni az önkormányzatnál – hangsúlyozta kérdésünkre a kormányhivatal. Ezért megkérdeztük a polgármestert, érkezett-e ezzel kapcsolatosan jelzés a testület részéről. Virányiné Reichenbach Mónika polgármester úgy fogalmazott: „Kutai Tiborral a bírói tanács 2022. június 30-án személyesen, a tárgyaláson közölte a jogerős ítéletet”. Mint hozzátette, a képviselő „erről nem értesítette sem a hivatalt, sem az önkormányzatot. Kifejezetten azért vettem részt a tárgyaláson, mert feltételezhető volt, hogy Kutai Tibor nem fogja megosztani a számára kedvezőtlen ítélet tartalmát a választókkal.” A polgármester azt is közölte: szerinte a képviselő mandátumát a „saját „elv” társainak” kell/kellene megszüntetnie, előtte a gazdasági bizottságnak kell tárgyalnia és megállapítania a méltatlanságot. Ám ennek a bizottságnak tagja maga az érintett képviselő is. Így – ahogy fogalmazott a település vezetője – nem vár mást, mint amit korábban is tapasztalt: időhúzást. Ám ha nem indít a testület eljárást, akkor a kormányhivatal a bírósághoz fordulhat az ügyben.

Közben pedig lezárult nemrégiben egy másik pázmándi per is. Maga a polgármester számolt be egy saját magát érintő ügyről: fegyelmi eljárást indítottak ugyanis ellene a képviselők még két éve. A per 2022. június elsején véget ért – mondta el nyilvános videóüzenetében, ám erről nem számoltak be a képviselők, „mert pontosan tudták, mi lett az ítélet”. A fegyelmi eljárás ítéletét összegezte: „nekik az volt a gyanús, ami nem gyanús” – idézett A tanú című filmből a polgármester, aki úgy érezte magát, akár egy koncepciós perben. A bíróság ugyanis kimondta: valamennyi érintett képviselő – akik a fegyelmit indították ellene - elfogult volt. Az eljárás során védekezést nem biztosítottak számára, erre esélye sem volt. Indok és ok nélkül indult a fegyelmi eljárás, a meghallgatás sem volt biztosítva számára – tette hozzá üzenetében. Az ítéletből idézve annyit mondott: a fegyelmi bizottság súlyos inkompetenciája és határozatlansága jellemezte az eljárást. A jogsértés pedig a lakosoknak került pénzébe, mert az ügyvédi költségeket ki kell fizetnie az önkormányzatnak. Több százezer forintról beszélt a polgármester, akit felmentett a bíróság minden vádaskodás alól. De azt mondja, jön a folytatás, ugyanis rengeteg egyéb feljelentés, bejelentés nehezíti a munkáját továbbra is.