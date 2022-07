Szerkesztőségünk birtokába jutott egy információ egy nemrégiben történt perről, melynek érintettje egy pázmándi képviselő volt. Kutai Tibor érintettsége kapcsán hivatalosan is felkerestük múlt héten a Győri Ítélőtábla szóvivőjét, akitől részletes információt kaptunk a nem mindennapi esetről. Mint kiderült, a vádlott – aki 2019 óta képviselő lakóhelyén – teljes felhatalmazást kapott egy pályázat ügyintézésére – ebből lett a baj. A bírósági közlemény az előzményekbe is betekintést engedett, s mint kiderült, az önkormányzat a Vidékfejlesztési program keretén belül benyújtott pályázata során 4 millió 148 ezer forint támogatásban részesült sportöltözők felújítására. A projekt támogatása utófinanszírozás útján történt. A vádlottnak az önkormányzati képviselőtestület a felújítással kapcsolatos ügyintézés körében teljes felhatalmazást adott. A képviselő ezután meg is keresett egy vállalkozót, s kérte a nyílászárók beépítésére korábban adott árajánlatának aktualizálását – ahogy azt is, hogy a kivitelezés során az árajánlatban megjelölt nyílászárók helyett olcsóbbakat rendeljen meg és építsen be. Igen ám, de azt is kérte, hogy a 30-50 százalékkal drágábbakat számlázza le, majd a különbözet 60 százalékát adja oda neki a sportegyesület egyéb anyagi jellegű problémái megoldására. A vállalkozó azonban ezt a kérést visszautasította. A vádlott a támogatásból – jogosulatlanul tehát – több mint 1 millió forintot kért a sportegyesület részére.

Ez volt az elsődleges tényállás, melyben az elsőfokú bíróság – még Székesfehérváron – döntést hozott: a vádlottat hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettében ítélte bűnösnek, ezért őt 1 év 4 hónap börtönbüntetésre, és 250 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását akkor 2 évi próbaidőre felfüggesztette. A bíróság a vádlottat előzetes mentesítésben részesítette. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette akkor is megvalósul, ha a vádlott nem maga, hanem más részére kér jogtalan előnyt.

Mindez nem bizonyult megfelelő ítéletnek sem az ügyésznek, sem a vádlott védőjének: ellene az ügyész a vádlott terhére súlyosításért, a szabadságvesztés büntetés tartamának, a felfüggesztés próbaidejének és a pénzbüntetés napi tételszámának megemelése, az előzetes mentesítés mellőzése érdekében jelentett be fellebbezést, a vádlott és védője pedig felmentést kért.

Így került a Győri Ítélőtáblára az ügy, melyet június 30-án nyilvános ülésen tárgyaltak. Csak némileg változtatott a bíró a korábban hozott elsőfokú ítéleten: az előzetes mentesítésre vonatkozó rendelkezést mellőzte. Ferenczy Tamás győri szóvivő közleményéből kiderül: az ítélőtábla az elsőfokú bíróság mérlegelő tevékenységével egyetértett, mivel az figyelembe vett minden enyhítő és súlyosító körülményt. Az ítélőtábla álláspontja ugyanis az volt, hogy a büntetőjogi felelősséghez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli előzetes mentesítés feltételei nem állapíthatók meg a vádlott esetében, figyelemmel a betöltött tisztségére és a korrupciós bűncselekmény elkövetésére. A másodfokú ítélet kapcsán a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz fordulunk kérdésünkkel: vajon egy ilyen ítélettel a zsebében dolgozhat-e tovább önkormányzati képviselő?