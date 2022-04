Úgy fest, lesz foganatja a Velence Korzó strandüzemeltetési és vízhasználati engedélyezéssel kapcsolatos korábbi cikkünknek. Mint megírtuk, tavaly a korzó üzemeltetője nem rendelkezett ilyen engedéllyel, a terület tulajdonosa, az önkormányzat ugyanis nem kérte azt meg. Most azonban húsvét utáni kedden megtörtént az engedélyeztetési folyamathoz szükséges bejárás a területen, melyen a kormányhivatal népegészségügyi főosztályának munkatársain kívül részt vett a vízirendőrség, a tófelügyelő, a város új jegyzője, valamint a városüzemeltetési osztály munkatársa is – tájékoztatta lapunkat a korzó üzemeltetője, a Gomi Kft. A társaságtól megkérdeztük, mi a terv az immáron teljesen kiépített parkolórendszerrel, ami még nem működik. A tervek szerint – kaptuk a nyilatkozatot -, hamarosan sor kerül az üzemeltetésre, a parkolási díjszabás alapjául pedig a környező önkormányzati parkolók díjait veszik, annál magasabb nem lesz. Ellenben mindenkinek egy óra ingyenes lesz. Mint megtudtuk, egy VIP rész kialakítása a korzón továbbra is szerepel a tervek között.