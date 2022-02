Mint a Velence Korzót üzemeltető Gomi Kft. ügyvezetése elmondta: tavaly úgy működött a strandjuk, hogy nem volt rá használati engedélyük. Ez persze – mint kiderült -, nem azt jelenti, hogy illegális lett volna náluk a fürdőzés, csak annyit, hogy nem hivatalos fürdőhelyként vehették igénybe a strandolók ezen a szakaszon a tavat, hanem a nyílt partszakasz jelleg miatt. Éppen ezért, mivel nem volt engedélyük, így a hivatalos fürdőhelyekre vonatkozó kötelező elemeket (infrastruktúra, mentőegység) sem kellett volna biztosítaniuk. Mégis kifizették a közel 5 millió forintos tételnek számító mentőegység nyári feladatellátását – tette hozzá az ügyvezetés, azt is elárulva, miért: ha bármilyen súlyos baleset történt volna a korzón, vajon akkor ki lett volna a felelős a történtekért?

Megkérdeztük, miért nem volt engedélyük. Olvasóink talán emlékeznek arra, hogy tavaly nyáron zajlott a birtokvédelmi vita java a velencei önkormányzat és a korzó üzemeltetője között, ennek okán az önkormányzat nem volt hajlandó megkérni a strandüzemeltetésre vonatkozó engedélyeket – mutatott rá a Gomi Kft.

Megkérdeztük a Fejér Megyei Kormányhivatalt a fürdőhelyek engedélyeztetési eljárásáról, és kiderült: valóban elsősorban a vízparti területek tulajdonosai indíthatják el a fürdővíz használatához szükséges eljárást. Ám tavaly nyáron még bizonytalan volt a jogi helyzet, ami az ideiglenes intézkedési kérelem elfogadásával azonban megszűnt. Azaz a korzó üzemeltetője, a birtokvédelmi per jogerős lezárultáig (ami tavaly május óta még el sem indult! Most február 21-én lett volna az első tárgyalás, de ezt is elhalasztották) „birtokban van”, vagyis folytathatja az üzemeltetési feladatok ellátását. Hogy utána mi lesz, majd a tárgyalások végén kiderül.

Számítva azonban arra, hogy idén sem lesz másként, és a velencei önkormányzat nem kéri meg a korzó számára a strandüzemeltetési engedélyeket, más utat kell választania a társaságnak. Már két hete elküldték a kérvényt a polgármesternek, de válasz nem érkezett. Kerestük Gerhard Ákos polgármestert is, aki azonban nem kívánt foglalkozni a kérdéssel, nem nyilatkozott. A kormányhivatal azonban válaszában egyben utat is mutatott: az engedélyeztetést ugyanis nem csak a tulajdonos, de maga a kormányhivatal is elindíthatja. Ez lesz a következő lépés – a korzó üzemeltetője, hogy az idei nyáron már hivatalos fürdőhely lehessen, hozzájuk fordul.

A kormányhivatal válasza a fürdővíz használati engedélyekről általánosságban - Mind a kormányhivatal mind pedig a vízparti terület tulajdonosa elindíthatja a fürdővíz használatához szükséges eljárást – szögezte le a Fejér Megyei Kormányhivatal. Amely egyébként minden év május 1-ig dönt a fürdővíz fürdési célú használatának engedélyezéséről. A kormányhivatal a vízparti terület tulajdonosának kérelmére fürdőhely kijelölési eljárást folytat le. A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal kell benyújtani a kormányhivatalnak és meg kell jelölni benne a helyet, az üzemeltetőt és a fürdési idény kezdetét illetve végét. A kormányhivatal a fürdőhely kijelölése során a helyszínen vizsgálja közegészségügyi előírások és a biztonságos fürdőzés feltételeinek meglétét. Mindezeket az engedélyezést, kijelölést követően a fürdési szezon ideje alatt is rendszeresen ellenőrzi és figyelemmel kíséri a vízminőség alakulását. Szükség esetén intézkedik, fürdőzési tilalmat rendelheti el, illetve a strand üzemeltetését megtilthatja, ha a fürdőzésnek a rendelet szerint szükséges közegészségügyi követelményei hiányoznak, a víz minősége nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, vagy bármilyen más olyan körülmény áll fenn, ami a fürdőzők egészségét veszélyezteti. A fürdési célra nem engedélyezett vizeknél, a nem kijelölt fürdőhelyeken a víz mikrobiológiai minősége nem ellenőrzött, a közegészségügyi feltételek gyakran hiányosak, vagy nem biztosítottak. A meder állapota, az esetleges gyors mélyülés a fürdőzést fokozottan balesetveszélyessé teheti. Tilos a fürdés a hajóútban, kikötők környezetében, a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben. A Velencei-tavon a 2020-as szezonban 13, a 2021-es szezonban 14 helyen engedélyezte a népegészségügyi feladatkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a fürdővíz használatot.