Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közlése szerint: Magyarország a köznevelési törvény értelmében minden olyan nem magyar állampolgárságú gyermek számára biztosítja a nevelés-oktatásban való részvételt, akik menekültstátuszt kérnek. – Csellengő gyerekek nem lehetnek, néhány hónapon belül meg kell szervezni a menekült diákok oktatását – hangsúlyozta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.

A szaktárca közölte: az adott kérelem elbírálása után a hazánkban tartózkodó, nem magyar állampolgárságú gyermekek jogosultak lesznek óvodai nevelésre, iskolai oktatásra, illetve kollégiumi ellátásra. A kérelmet benyújtó tanulókat a tartózkodási helyük szerinti körzetes iskola köteles felvenni, de más fenntartású iskola is választható, egyházi, magán- vagy más állami fenntartású intézmény is fogadja a diákokat, a szabad iskolaválasztás joga őket is megilleti. Arról, hogy a diák melyik osztályba kerül, az intézmény igazgatója dönt a tanuló életkora és korábbi tanulmányai alapján.

Van-e törekvés, konkrét elképzelés arra vonatkozóan, hogy a Fejér megyébe érkezett ukrajnai menekült, iskolás gyerekeket hol és hogyan tanítják? – firtatta lapunk a megyében. – Az Ukrajnából érkezett kiskorú ukrán állampolgárok, valamint az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó, kiskorú, harmadik országbeli állampolgárok a menekültstátusz igénylésének benyújtásától kezdődően a magyar jogszabályok szerint tankötelesek – mondta el érdeklődésünkre Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója. – Amennyiben a hazánkba érkező tanuló magyar állampolgár és tud magyarul, a korábban elvégzett osztályai alapján akár a saját évfolyamába is sorolható. Ha nem tud jól magyarul, a korábbi tanulmányai beszámításának elbírálása és egyedi sajátosságainak figyelembevételével születhet olyan intézményvezetői döntés, amely szerint az adott diák a saját, eredeti évfolyamánál alacsonyabb évfolyamba lesz besorolva, hiszen szükséges a nyelvi felzárkóztatása.

– Egyelőre egyetlen megyei tankerületi intézménybe sem nyújtottak be kérelmet menekült tanulók felvétele iránt, ugyanakkor a kormánynak kész terve van az esetleg érkezők beiskolázására – hangsúlyozta Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója. – A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a menekült, menedékes gyermekek a vonatkozó kérelem benyújtásától kezdődően a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint vehetik majd igénybe az iskolai nevelést-oktatást. Az egyházi fenntartású intézmények ugyancsak a törvény adta keretek között fogadják majd a gyerekeket – tudtuk meg Pintérné Berta Katalintól, a Székesfehérvári Egyházmegye sajtóreferensétől. Egyelőre ez még nem aktuális, először a családok tovább juttatása és elhelyezése folyik az egész országban a többi szervezet között a Katolikus Karitász hathatós segítségével is. Fejér megyében két olyan iskola van, amelyet a Dunántúli Református Egyházkerülethez tartozó egyházközségek tartanak fent – tájékoztatott Farkas Gergely, az egyházkerület hivatalvezetője. Az egyik iskola a székesfehérvári Talentum Református Általános Iskola, a másik pedig az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola.