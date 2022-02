Az Epipen injekció nem egészen 16 ezer forintért, receptre kapható és rovarcsípések, ételek, gyógyszerek vagy egyéb allergének által kiváltott súlyos allergiás reakciók, anafilaxiás rohamok sürgősségi kezelésére alkalmazható. Ilyen injekciókkal látják el a megyeszékhelyen az oktatási és nevelési intézményeket – jelentette be Cser-Palkovics András városvezetői tájékoztatójában. De mi a helyzet a megye többi településén?

Bálint Istvánné bicskei polgármester fehérvári kollégájához hasonlóan gondolkozik.

– Valamennyi bicskei oktatásinevelési intézménybe vásárol az önkormányzat allergia elleni injekciót, ez szerepel a legközelebbi testületi ülésünk előterjesztésben. Nem mind egyik önkormányzati fenntartású, ám mi álljuk a költségeket, s a tennivalók megszervezését is – nyilatkozta lapunknak.

A Velencei-tó települései sem maradnak ki az allergiakezelő injekció beszerzéséből. Körkérdésünkből kiderült: Velencén, Nadapon, Sukorón már elkezdték az intézkedést, minden intézménybe szeretnének az injekcióból. Gárdonyban, Kápolnásnyéken és Pázmándon folyamatban van az előkészítés, a kérdés több helyütt az: milyen módon lehet tárolni, illetve ki hogyan és mikor adhatja be szükség esetén a szert. Lovasberényben is vásárol az önkormányzat az injekcióból és szakmai segítséget is igénybe vesz.

A Móron és környékén, valamint az északi régió több általunk megkérdezett óvodájában iskolájában sem rendelkeznek ilyen készítménnyel, és nem is tervezik a bevezetését. Ehhez nemcsak az anyagi forrás hiányzik, hanem az állandóan elérhető szakember is, aki tudja, mikor és hogyan kellene beadni a szert. Akadt, aki felvetette a kérdést: ki vállalja a felelősséget abban az esetben, ha az injekció beadásából esetleg valamilyen baj származik?

Dunaújvárosban az önkormányzat kikérte a népegészségügy véleményét az Epipen injekcióval kapcsolatban, illetve azt is tudakolták, van-e más megoldás az allergiás rohamokra? Arról, van-e értelme az injekciók intézményekbe történő kihelyezésének, a szakmai válasz alapján döntenek majd.

A téma kapcsán Huszárné Kovács Márta, a több tagóvodát működtető Sárbogárdi Zengő Óvoda intézményvezetője saját gyakorlatukat osztotta meg lapunkkal. Elmondta, alapvetően a megelőzés hívei, a szülőknek már beiratkozásakor nyilatkozniuk kell – szakorvosi igazolással alátámasztva – gyermekük esetleges ételérzékenységéről, tartós betegségéről. Az óvodai mindennapokat, az étkeztetést is ennek megfelelően intézik. Tej-, tojás- és mogyoróallergiás gyermek is jár hozzájuk. Egy betegség kapcsán jelenleg is van készenlétben náluk életmentő kúp, amelyet használva, rendkívüli helyzetben, képesek segíteni a pedagógusok az érintett kisgyermeknek.

Enying tekintetében Viplak Tibor polgármester azt mondta, még nem vásároltak ilyen injekciót, de nyitottak rá, egyeztet a felelősökkel ez ügyben. Fehérváron egyébként a mentőszolgálat munkatársai tartanak majd képzést a tollinjekció használatáról az intézményekben.