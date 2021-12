A munka elindult, 2019-ben el is készült a szobor viasz­makettje, amelyet Fehérváron a Városházán bárki megnézhetett. Akkor úgy tűnt, az év őszén fel is avatják a kész alkotást, aminek aktualitását az adhatta volna, hogy 2019-et az Országgyűlés Rákóczi Ferenc-emlékévnek nyilvánította. Nagy Benedek munkához is látott, az élet azonban felülírta a terveket. Mindennek tetejébe, a szobor helyének kiválasztása sem volt egyszerű.

Nagy Benedek alkotása jelen állás szerint az OTP-székház előtti téren lesz

Fotó: Látványterv: Béri Balogh Ádám Baráti Kör