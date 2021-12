A beruházásra több mint 330 millió forint állami támogatást biztosított a kormány. A vajtai óvoda a cecei óvoda és bölcsőde tagintézménye. A pénzforrást pedig a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás nyerte el, amelynek több környékbeli település – így Vajta és Cece is – tagja. Ez a társulás a fenntartója az említett óvodáknak. Amint azt Varga Gábortól, a térség országgyűlési képviselőjétől megtudtuk, a kiviteli tervek már készen vannak, ahogy a kivitelezőt kereső közbeszerzés is lezajlott, eredményesen. – Az építési munkálatok jövőre kezdődnek, és várhatóan bő egy éven belül el is készül az új komplexum – tájékoztatott a képviselő. Varga Gábor elmondta, másfél-két évvel ezelőtt határozták el a helyi vezetéssel, hogy megpróbálnak forrást találni a régi óvoda felújítására, vagy egy teljesen új felépítésére. Végül is az utóbbi megoldás mellett szólt több érv.

A régi, illetve jelenleg használt óvoda a település központjában lévő kis kastélyban van. Ebben az épületben volt anno a vajtai iskola is. Az iskola a két­ezres évek közepén megszűnt. Térmeg György polgármester lapunknak elmondta, hogy a régi óvoda mára már rendkívül gazdaságtalanná, korszerűtlenné, fenntarthatatlanná vált. – Végre megoldódott ez a kérdés, ez nagyon nagy segítség a falunak! – fogalmazott a polgármester. Az új óvoda a Dózsa György utcában épül fel. Kettő csoportszobát alakítanak ki benne, valamint a szükséges kiegészítő helyiségeket, tornaszobát, tálalókonyhát. Az udvar természetesen játszóudvar lesz, s saját parkolókat is kap az intézmény. Az épület energiaellátása napelemes kiegészítő rendszerrel lesz teljes. Térmeg György elmondta, az üresen maradó kis kastély épületét a későbbiekben idősek otthonává alakítanák át.