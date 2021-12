A helyiek közül néhányan felszólaltak és cáfolják a nemrég tartott lakossági fórumon elhangzott polgármesteri állításokat. Másfél héttel ezelőtt beszámoltunk a városban tartott lakossági fórumról, amelyet már nagyon vártak az ott élők. Utóbbit az is jól mutatta, hogy a Művelődési ház hatalmas terme dugig volt emberekkel. Ahogy azt írtuk, a fórum apropója az önkormányzat elmúlt kétéves munkásságának ismertetése volt. A polgármester, Mikula Lajos elmondta, hogy megválasztása óta milyen változások történtek a településen. Ezt követően a megjelenteknek pedig lehetőségük volt nyílt kérdések feltételére.

A helyiek közül jó néhányan úgy vélik, nem kaptak kielégítő választ a feltett kérdéseikre, többen sérelmezik az elhangzottak igazságtartalmát. Éppen ezért közülük hárman nevüket felvállalva mesélték el lapunknak a saját álláspontjukat.

A művelődési ház hatalmas terme megtelt az érdeklődő lakókkal Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Először a kálozi doktorral, Bőle Pállal beszélgettünk, aki korábban az Abán talál- ható ügyeleten – amellyel kapcsolatban azt mondja, a polgármester miatt szűnt meg – dolgozott, illetve egy rövid ideig helyettes háziorvosként is besegített. Állítása szerint a szakrendelőt és az ügyeletet illetően súlyos ferdítéseket hallhattak a jelenlévők. Ezért úgy érezte, hogy ezeket hallva muszáj felszólalnia, jelezve,nem ért egyet a polgármester szavaival, hozzátéve, saját bőrén is tapasztalta, hogy az általa mondottakat is kiforgatja.

A doktor után Kajdi Margit abai lakos is megszólalt. – Nagyon készültem a fórumra, hogy válaszokat kapjak a kérdéseimre, ahogy sokan mások is, azonban ez nem történt meg. Az elején kezdve, úgy gondolom, hogy a jelenlegi képviselő-testület nagyon rosszul indított. Az első tevékenységeik között leszedették az itteni zászlókat, eltüntették a hivatalnál lévő vízköpőt, megszüntették a stációt, le szerették volna vetetni a temető gyönyörű fakapuit. Még ezek után is bíztam abban, hogy a helyzet változni fog és jobbra fordulnak a dolgok, de nem így lett. Rengeteg olyan történés van, amelyről nem tájékoztatnak minket, pedig kellene, mert a lakosságot érintő témákban döntenek úgy, hogy meg sem kérdeznek bennünket. Az egyik legnagyobb felháborodást a talajterhelési díj kiküldése keltette. Úgy tudom, a pandémia ideje alatt nem lehet semmiféle új adót bevezetni, viszont a talajterhelési díj felszámítása pont akkor történt, amikor már javában járványidőszak volt – mondja Kajdi Margit, aki hozzátette, hogy ezek mellett tud olyan önkormányzati döntéseket és tevékenységeket is említeni, amelyek Aba és az ott élők érdekeit szolgálják, ideértve a melléktelepülésen, Bodakajtoron épült új jásztóteret vagy a műfüves focipályát.

Végül Wimmer Anitával is sikerült felvennünk a kapcsolatot, aki szintén Mikula állításaival vitatkozik. Szerinte félrebeszélések képezték a lakossági fórum nagy részét. – Nem értek egyet azzal, hogy folyamatosan a múltbéli polgármestert, Kossa Lajost szapulja a jelenlegi. Azzal pedig végképp nem, hogy Kossa úr semmi jót nem csinált a városban. Végtelen mennyiségű szemétre és káoszra hivatkozik, ami fogadta a megválasztása után. Ezzel ellentétben én nem így látom. A mostani polgármester szinte mindent eltávolíttatott, ami vallási eredetű. Majd, amikor választ várunk az okokra és indokokra, mindig csak annyit mond, hogy „lakossági bejelentésre” kellett cselekednie – meséli Wimmer.

A leírtakkal kapcsolatban megkeressük Mikula Lajost is, hogy legyen lehetősége reagálni azokra, s azt a következő napokban közöljük.