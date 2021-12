A fórum során az önkormányzati választás óta történt fejlesztésekről, beruházásokról beszélt a polgármester, Mikula Lajos. Megemlítette a többször is konfliktust kiváltó idősek otthonában zajló változásokat, az általunk is pedzegetett szakrendelő ügyét, az új vezetőket és a temetőt is. Hangsúlyozta azon felújításokat, amelyek az utakat, a közösségi házat, a helyi óvodát és bölcsődét érintették. Ismertette a pénzügyeket és a város tartozásait, melyeket az újdonsült képviselő-testülettel rendezniük kellett, és eloszlatta azon pletykákat, melyek az elmúlt időszakban kezdtek el terjedni a településen. Ideértve azt, hogy Aba szakrendelőjéből mezőgazdasági szakképzőiskola lesz.

A helyiek már régóta várták a fórumot

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap