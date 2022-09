Ahogy arról szombaton beszámoltunk, a közösségi oldalon terjedt el a hír, egy besurranó tolvaj járt Székesfehérvár utcáin. A pofátlanság teteje, ha már a besurranók akkor is simán besétálnak a lakásunkba, mikor épp otthon teszünk-veszünk. Ez történt az elképesztő sztori forrásával is, mint írta: "egyszer csak az előszobában állt és fájdalomcsillapítót kért..." Nem sokkal később egy másik férfi is megosztotta tapasztalatait, őt azonban egészen más trükkel környékezték meg.

Hozzá egy fiatal férfi csengetett be, arra hivatkozva, hogy az új rendelet szerint minden lakásban két szén-monoxid-mérő megléte szükséges. Nagyon "kedvesen" elő is kapott éppen ennyit, hogy akkor ő ezennel fel is szerelné, mindössze 17 ezer forint ellenében. A küszöb másik oldaláról ekkor megszólalt a gyanút fogó lakó, ő pedig akkor felhívná a lakásszövetkezet vezetőjét, hogy erősítse meg a fentieket.

A kedvesség ezen a ponton szőrénszálán eltűnt, szitkozódva távozott a házaló, amilyen gyorsan csak bírt.