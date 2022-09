A mai napon a Fehérvári vagyok csoport egyik tagja lett figyelmes arra, hogy a Pozsonyi úton tart felderítő sétát egy besurranó tolvaj. A poszt szerzője arra hívja fel a figyelmet, hogy akkor is zárjon be mindenki minden ajtót és ablakot amikor otthon vannak akár fényes nappal is.

A besurranó tolvajra felfigyelő férfi nemcsak az utcán látta az egyik besurranó tolvajt hanem a saját lakásában is. Mint írja:

Ma meglátogatott fél kilenc körül egy kedves kis hölgy, aki egyszer csak az előszobában állt és fájdalomcsillapítót kért mutatva az alsó gyönyörű fogsorát. Annyira meglepődtem, hogy először nem is esett le, hogy mi is történik velem. Azután gyorsan kitessékeltem. Utána tudatosult csak bennem, ha elkezdek foglalkozni vele és elmegyek gyógyszert keresni neki, néhány dologtól biztosan megszabadított volna.

Ha kéretlen házalóról fényképet is készített a potenciális áldozat és ezt meg is osztotta a közösségi csoportban.