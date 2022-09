Ahogy arról korábban oldalunkon is olvashattak, az elmúlt napokban többen is negatív tapasztalatokkal gazdagodtak az utcán parkoló autóikkal kapcsoltban, amire a közösségi oldalakon keresztöl hívták fel a figyelmet. A város több pontján is feltörtek és rongáltak meg autókat. A növekvő számú esetekkel kapcsolatban felkerestük a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot.

A rendőrség tájékoztatása szerint az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett hozzájuk Székesfehérvár különböző pontjairól, amelyek járműrongálással, szélvédőbetöréssel, illetve szélvédőbetörés útján felfeszített járművekből történő lopással voltak kapcsolatosak.

Kedden a hatóság el is fogott egy zámolyi lakost, aki összefüggésbe hozható az autórongálásokkal. A rendőrség tájékoztatása szerint a 39 éves személyt, aki korábban már rongált járműveket, a Tolnai utcában egy helyi lakos tartóztatta fel. A kiérkező nyomozók garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd tekintettel az ellene érvényben lévő elfogatóparancsra a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetbe szállították. A hatóság valamennyi napokban érkezett, autórongálásokkal kapcsolatos bejelentések után indult eljárásban vizsgálja, hogy az elfogott személy összefüggésbe hozható-e további bűncselekmények elkövetésével.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság több tanácsot is megfogalmaz, amelyek betartásával elkerülhetőek a járműfeltörések. Javasolják, hogy amennyiben lehetőség van rá, az autókat tartsák tulajdonosaik zárható garázsban vagy őrzött parkolóban, abban az esetben viszont, ha közterületen parkolnak, válasszanak jól megvilágított, kijelölt helyet, ahol nagyobb a forgalom. Tanácsos felszerelni az autókat riasztóval, amit a járműből kiszállva mindig aktivizálni kell. Kiemelten fontos, hogy ne hagyjanak értékeket a gépkocsiban, főleg ne látható helyen, és ugyan ez igaz a személyes iratokra és okmányokra is, hiszen azokkal akár vissza is élhetnek.

Amennyiben viszont már megtörtént a baj, haladéktalanul tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívó telefonszámon, és ne nyúljanak semmihez, hiszen az autót és annak környezetét is vizsgálni fogja a rendőrség.