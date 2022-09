A baleset-megelőzés szempontjából kiemelt fontosságú a passzív biztonsági eszközök, így a biztonsági öv használata is. Lakott területen belüli közlekedés során, kisebb sebességgel történő ütközésnél is komoly sérüléseket okozhat a biztonsági öv hiánya, nagyobb sebesség esetén ez a mulasztás végzetes is lehet.