- Az idén a hideget, fagyot, havat nem kedvelőknek igazán jól kedveskedett a mögöttünk hagyott tél, hiszen inkább beszélhettünk egy meghosszabbított őszről az elmúlt három hónap során, mintsem egy zord télről. Mindhárom téli hónap enyhébb volt a sokévi átlagnál, sőt a februári középhőmérséklet jelentős pozitív anomáliával zárt, mivel több, mint 3 fokkal volt melegebb egy átlagos februárnál.Havat gyakorlatilag csak néhány alkalommal, és akkor is csak pár óráig élvezhettek a hóimádók. Talán a téli szezon legszebb havazását is a tél utolsó napján tapasztalhattuk néhány hózápor nyomán. Kérdés, hogy az idei tavaszon is folytatódik-e az a jelenség, hogy márciusban, netalántán áprilisban többször esik a hó és keményebb fagyok lesznek, mint az télen volt tapasztalható. Nos, az előjelek nem túl biztatóak azoknak, akik már jövő télig nem szeretnének fázni és hópelyheket látni - mondja a szakember.

- Az időjárási helyzet kísértetiesen hasonlít a tavalyi esztendőre, amikor is egészen április második feléig gyakoriak voltak az éjszakai fagyok és még napközben sem cserélhettük le a téli kabátokat átmenetire. Észak-Európában egy tartósnak ígérkező magasnyomású légköri képződmény, úgynevezett anticiklon épült ki, amelynek áramlási rendszerében kelet, északkelet felől tartósan kontinentális eredetű, ezért ilyenkor hideg levegőt szállító léghullámok áramlanak térségünkbe. Ennek következményeként továbbra is fagyosak lehetnek elsősorban az éjszakáink. Derült reggelekre a hőmérséklet akár mínusz 5 fok alá is hűlhet, de a következő egy hét alatt bármely napon lehet éjszakai fagy. Napközben azért plusz fokok lesznek, de még nem abban a tartományban, amelyet nagyon élvezhetnénk. Leggyakrabban 5 és 10 fok közötti nappali maximumok lesznek a jellemzőek. Jó hír, hogy erős szél nem lesz, de teljesen szélmentes napokra se készüljünk. A gazdáknak, mezőgazdászoknak azonban továbbra sem kedvezőek a kilátások, hiszen jelentősebb, számottevő csapadék továbbra sincs kilátásban, pedig nagy szükség lenne rá, mert a tavalyi igen száraz év után a tél sem pótolta a csapadékhiányt. Sőt egyre jobban fokozódik a szárazság, ami ha huzamosabb ideig fennáll, akkor ismételten tönkreteheti az idei terméskilátásokat. A fagyok pedig a korai virágzásba borult gyümölcsfáinkban okozhatnak akár visszafordíthatatlan károkat. Azaz megállapíthatjuk, hogy teljesen semmiképpen sem ette még meg a kutya a telet és bizony a téli kabátokat se vigyük el még a tisztítóba, mert szükségünk lesz még rá a következő időszakban - zárja gondolatait Bán Balázs.