Tavaly, a Köves/s/ Fehérvár második születésnapján járva hamar kiderült, micsoda erő rejlik egy kisebb-nagyobb női közösségben. Merthogy a hölgyek és gyermekeik, akik a „Köves/s/ Fehérvár” felirattal ellátott festett, dekupázsolt köveket készítik és rejtik el városszerte, nem csupán alkotnak és rejtik el a műveiket. Bedemann Dia, a kezdeményezés egyik fő ötletgazdája a feol.hu-nak elmondta: a lényeg számukra az együtt töltött minőségi idő és az, hogy kőbe álmodott üzeneteikkel másoknak örömet szerezhetnek.

Fotó: FMH Archív (S. Töttő Rita)

A mai napig közel tízen munkálkodnak aktívan a csapatban, akkor is, ha nem mindig érkezik annyi visszajelzés, amennyit szeretnének.

- Előfordul, hogy rengeteg követ kiteszünk és mégsem érkezik semmi visszajelzés vagy csak nagyon kevés. És ez a kevésbé elszántak számára demotiváló lehet. De vagyunk páran, akik nagyon aktívan készítik a köveket és teszik is ki azokat a városban mindenfelé – teszi hozzá Dia, hozzátéve, hogy éppen most is tettek ki kutyás témájú köveket, s nagyon remélik, azért lesznek, akik írnak nekik, hogy megtalálták őket. - Ha érkezik visszajelzés, nagyon örülünk. Hálásak vagyunk érte és jól esik, ha látjuk, hogy mások is motivációt nyertek belőle.

Fotó: FMH Archív (S. Töttő Rita)

Sokféle témát feldolgoztak már, gyakran az ünnepekhez és az iskolai szünetekhez kapcsolódó festmények kerülnek a szép, gömbölydedre csiszolt kövekre. S ahogy Dia már említette, az együtt töltött idő számukra nagyon fontos. Ezért szerveznek minden évben pikniket nyáron és ezért szervezik meg most a harmadik születésnapjukat is. Február 17-én, szombaton 14 és 20 óra között várják az érdeklődőket. A buliba azonban csak regisztráció útján lehet menni, ezért aki szeretne jönni, írjon nekik egy üzenetet a Köves/s/ Fehérvár Facebook oldalon.