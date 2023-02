A kreatív alapítók - Bedemann Dia és Horváth-Olasz Anita – ugyanis 2021 februárjában alapították a Köves/S/ Fehérvárt, azzal a céllal, hogy az általuk festett és itt-ott elrejtett kövekkel örömet szerezzenek a megtalálóknak. Nem köteleztek senkit semmire, mégis legtöbbször a megtalálók maguk is folytatták a hagyományt: vagy a talált alkotást rejtették el máshol vagy maguk is készítettek új, festett kövecskéket és vitték el a város különböző pontjaira. A 2023-as év elején sem lankadt a festési kedv, így kerültek ki az Aranybulla környékére például a csodaszép hóemberek. De bármerre találkozhatunk újabb s újabb alkotásokkal. Nem csoda hát, ha úgy érzi a társaság, van mit ünnepelni…

Karsai Judit, a Köves/S/ Fehérvár lelkes és oszlopos tagja a szülinapon mesélt magukról:

- Ez nem csak egy szuper kezdeményezés, de egy összekovácsolódott baráti társaság is egyben. 15-20 rendszeres és lelkes kőfestő van a tagjaink között, s két éve, egy ötlet nyomán kezdtük el a festést. Bedemann Dia és Horváth-Olasz Anita alapították 2021. február végén a csapatot, ők festettek először negyven követ. Covid idején volt rá idő és lehetőség, nagyon belelkesedtünk, és azóta sem hagytuk abba! Készíthető akrilfestékkel, akrilfilccel, szalvétatechnikával és pontozó technikával is festett kő, de mindegyiket megelőzi a fehér alapozás, a végén pedig lakkozzuk a kész köveket.

Judit azt mondja, nagy öröm számukra a kövek készítése és az is, amikor érkezik a visszajelzés, hogy valaki megtalálta őket és boldogságot okoztak. - Ezért is csináljuk azóta is – teszi hozzá, ahogy azt is: minden kő hátulján olvasható a készítő neve és a közösségi oldalas elérhetőségünk. Ha üzenetben jelzik nekünk, ki is tesszük az oldalunkra a megtalálást. Felnőttek, gyerekek egyaránt csatlakoztak már a kezdeményezésünkhöz, melynek köszönhetően minimum 5-6 ezer kő készült már el.

Beszélgetés közben a hangulat fokozódik: a gyerekek - Nóri, Sári, Lóci, Eszter, Zsófi, Gréti, Bogi, Kriszti, Enikő és Levente -, valamint a felnőttek - Mészáros Edina, Horváth Mónika, Solti Henrietta, Zsámboki Nóri, Győriné Mónos Edit és Mezei Mónika - is csereberélik az értékes kis alkotásokat, újakat készítenek, sütiznek, falatoznak, lufiznak – épp úgy, ahogy azt egy valódi születésnapon szokás.

