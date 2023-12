Advent első vasárnapja lesz most a hétvégén, december 3-án. Az emberek többsége, köztük az előszállásiak is már elkezdték díszíteni az otthonukat, ám mint megtudtuk, vasárnapra a község koszorúja is a helyére került, hogy meggyújthassák rajta az első gyertyát. Az Előszállási Ifjúsági Egyesület elnöke, Kanik Péterrel beszélgetve pedig biztosak lehetünk benne, hogy az idei ünnepvárás sem okoz majd csalódást.

– 2023-ban is megrendezésre kerül az Adventi forgatag Előszálláson, amely hat programsorozatból áll, állandó helyszíne az Arany János utcai Kőkereszt. Már a múlt héten a tereprendezést is megcsináltunk a környéken, hogy méltó legyen a programsorozat lebonyolításához – mondta lelkesen az egyesület elnöke, majd a színes programkínálatra is kitért: – December elsején kezdődik az adventi ablakok kalendáriuma, melynek lényege, hogy december 1. és 24. között minden nap másnak a kidíszített ablaka világít. Másnap december 2-án 14:00 órakor fogjuk feldíszíteni Előszállás karácsonyfáját. December 3-án, vasárnap pedig sor kerül a Mikulás futásra és gyertyagyújtásra is, amely Előszállás – Nagykarácsony távot foglal magában, mintegy 6 kilométeren. A résztvevők 9:20 és 10:00 óra között regisztrálhatnak, majd Bognár Márk az Előszállási Sport Egyesület elnöke gyújtja meg az első gyertyát és ezután útnak indulunk a Nagykarácsonyi Mikulás Házba, ahol a Mikulás fogadja a résztvevőket – tette hozzá, majd következő adventi hétvégék eseményeit is megemlítette:

– December 10-én 9:00 órakor szentmise Kisboldogasszony-templomban, majd a misét követően Mihályi Miklós Plébános úr gyújtja meg a második gyertyát az adventi koszorún, közreműködik Németh Dorina Anna, aki karácsonyi dalokat fog énekelni. December 17-én 15:00 órakor térségünk országgyűlési képviselője Varga Gábor képviselő úr gyújtja meg a harmadik gyertyát az adventi koszorún, közreműködik és műsort ad a Patakparti óvoda nagycsoportosai. December 23.-án 16:00 órakor Farkas Imre polgármester úr gyújtja meg a negyedik gyertyát a koszorún, közreműködik és műsort ad az Árpád Fejedelem Általános Iskola. Az ünnepi eseményeken forró tea, forralt bor, édes és sós sütemények, zsíros kenyér várja kedves vendégeinket. Sok szeretettel várunk mindenkit, tegyük együtt szebbé a karácsonyi várakozást!