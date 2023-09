Amit az előzményekről tudni érdemes: augusztus 24-én, csütörtökön délelőtt érkezett meg az új hím (adománygyűjtésnek köszönhetően) a móri Dorinita Családi Farmra. Az új párt pedig fokozatosan szoktatták össze. György Anita, az állatok gazdája, akkor reményekkel telve eresztette össze egymással Jillt és Tysont és az első találkozás nem is sikerülhetett volna jobban: elcsattant az első puszi is! A FEOL megkeresésére Anita elmondta, azóta volt egy kis ijedtség, Jill nagyon bedurvult, az udvarlással elég sok sérülést ejtett Tysonon, ráadásul le is fogyott.

Karmolásokkal próbálja Jill magára vonni Tyson figyelmét!

– Ahogy az egyik állatkerti orvostól megtudtam ez teljesen normális. A kenguruknál a nőstény rajongja körül a hímet, hogy magához édesgesse párját, Jill durva udvarlása pedig teljesen normális. A szakember elmondása szerint, most a kezdeti lelkesedés után egy évig nyugi lesz, hasonló megmozdulásra nem kell számítani Jill-től. Tyson fogyását szintén normálisnak véli, hiszen, ha egy felnőtt kenguru új helyre kerül, időbe telik mire hozzászokik új lakhelyéhez – magyarázza György Anita, aki elárulta, hogy hamarosan nyílt napot tartanak, hogy bárki saját szemével láthassa az országos népszerűségnek örvendő ifjú párt.

Videón az első csók!