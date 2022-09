Éppen egy éve, 2021. szeptemberében látogattuk meg Sárbogárdon az Erős családot, akinek legifjabb tagja, Balázs akkor 18 éves volt. Addigra azonban már élete fele a küzdelmekről szólt: küzdött az egyre súlyosbodó, rejtélyes betegségekkel, a gyógyszerekkel és azok mellékhatásaival, egyre gyengülő szervezetével és a fájdalmakkal. Kezelésekről kezelésekre, kórházról kórházra vitte őt az édesanyja, Kata. Fáradhatatlanul, szíve minden szeretetével és erejével fia jóllétéért küzdött. Az utolsó időszakban már munkáját is feladva tette ezt, hogy ott lehessen fia mellett minden szükséges pillanatban. Balázs tényleg erőn felül küzdött, de nem csoda, hogy voltak pillanatok, amikor azt mondta: „Anya, ez nagyon fáj, nem bírom tovább, feladom…”. Utoljára idén februárban rémítette meg nagyon édesanyját hasonló kijelentéssel, mégis tovább harcolt azzal az ismeretlen, sötét és fájdalmas világgal, amiből nem látta a kiutat.

Balázsnak most már nem fáj semmi. Augusztus 11-én örökre elaludt. S valóban, tényleg átaludta magát ebből a világból – meséli édesanyja a feol.hu-nak. Kata zokog és remeg, és fél és hiányzik neki Bazsi, az ő egyetlen fia. Minden szülő rémálmát éli most ő, melyből hetek óta nem találja a kiutat.

– Hétről-hétre intenzívről hematológiára, oda-vissza jártunk. Epilepsziarohamok, bevérzések miatt jöttünk-mentünk. Pénteken még én fürdettem a kórházban, amikor három epilepsziás rohamot kapott – a harmadiknál már sírt, s én is vele, mert nem tudtam segíteni – meséli Kata, akinek megmondták: a következő 48 óra döntő lesz. Hétfőn azonban már lehetett tudni: már nincs tovább. – Egészen addig meg sem fordult a fejemben, hogy ez történhet! Készültünk a transzplantációra… Meg a közös programokra, pecázásokra… – zokog az édesanya. Akihez fia augusztus 10-én még szólt, többször is ugyanazt: „Szeretlek anyukám!” Mondta, hogy semmi sem fáj, s kérte anyukáját, hogy legyen erős. Mintha csak sejtette volna… Mintha csak érezte volna… Aztán elaludt. Mélyen, nagyon mélyen. Balázs augusztus 11-én ment el.

– Ott voltam vele – emlékezik vissza a szörnyű napra Kata. Akinek azóta se éjjele, se nappala. Bazsit hamvasztása után haza vitte. Most Katának van szüksége segítségre. A korábbi támogatások most nagyon jól jöttek, de azokat felélte a család. Aki teheti, most segítsen neki, hogy legyen lehetősége megerősödni, talpra állni.

Erős Katalin (K&H Bank): 10402946-69495349-54511014