„Bazsi súlyos állapotban van, már lélegeztetőgépen van ma reggel óta… Most nem fáj neki semmi” – írja Kata abban a segélykiáltásban, amelyben arra kéri az embereket, támogassák őt most egy kicsit, mert nem bírja anyagilag tovább. Balázsról már kétszer írtunk, a fiatal fiú ritka betegségekben szenved, amelyek miatt iskolába nem tud járni és az erős gyógyszerek alaposan megviselik a szervezetét, immunrendszerét. Eddig Kata nem csak nevében, de valójában is igen erősnek bizonyult. Most azonban mintha megroppant volna benne valami: a hosszú küzdelem nagyon megviseli. Amikor kiderül egy betegség és megvan rá a gyógyszer, pár hétig azt hihetik, most már javulni fog a helyzet. És akkor mindig – de tényleg mindig – jön egy újabb súlyos betegség, ami miatt tovább romlik a helyzet. Most is ez történt. Az elmúlt hónapok eseményeiről így mesélt az édesanya:

- Ahogy azt már mondtam, több ritka betegségére is fény derült, januárban pedig egy súlyos fertőzéssel bekerült a kórházba Balázs. Onnan ugyan kijött, de elkezdett fájni az arcra. Egy, a gyógyszerek miatt kialakuló gombás fertőzés alakult ki nála. Igen ám, de közben covidos lett, így covid osztályra kellett mennie, nem kerülhetett a hematológiára. Bent volt 10 napot, s közben az arcüreggyulladása miatt megműtötték. A szövettanból kiderült, hogy feketegomba fertőzése volt, ami életveszélyes volt. Ezt is a szteroid miatt kapta el - sorolja Kata. Balázs akkor február végén mehetett haza, 22 napig erős gyógyszereket kapott. S ekkor újabb csapásként érkezett az epilepszia roham, ami eddig sosem volt Balázsnál. Újabb gyógyszer, intenzív osztály, és egy újabb betegség: egy súlyos bélbaktérium támadta meg, amelyre antibiotikumot kapott. Nem, sajnos még itt sincs vége: erre érkezett egy, a kolera törzséből származó baktérium, amire szintén kapott gyógyszert. Április 30-án mehettek haza, s volt egy hónap nyugalom. Közben persze hetente többször jártak a kórházba kezelésekre, vizsgálatokra, kontrollra.

Balázs ismét egyre rosszabbul lett, s már ő mondta az édesanyjának, hogy most azonnal vigye be a kórházba. Intenzív osztályra került, lélegeztetőgépre tették és most alszik. Az a bizonyos bélbaktérium ugyanis bekerült a vérébe, elárasztotta a szervezetét. – Kijön belőle, ez biztos, de meg kell küzdenie az életéért – mondja Kata, s hozzáteszi: megy le a gyulladás a szervezetében. Jó hír, hogy utolsó beszélgetésünk óta már találtak a fiúnak őssejt donort, de amíg nem gyógyul fel a fertőzésből, addig nincs transzplantáció. Tisztaszoba lenne a következő lépés, hogy otthon is biztonságos körülmények között gyógyulhasson a fiú. Ha lenne olyan vállalkozó, aki ezt megcsinálja, megeshet, életet mentene vele. De a kisebb anyagi támogatásnak is örülne most Kata, mert anyagilag nem bírja tovább a kórházba járást – pedig ott a helye a fia mellett.

A család itt támogatható:

Erős Balázs, K&H bank: 10402946-86766966-85871001

Külföldi utalás esetén:

Erős Balázs

HU82 10402946-86766966-85871001

SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB

Közleménybe: Adomány

