A járványt nyögi az autóipar és Fejér megye beszállítói is

A vírusjárvány jelentős hatást gyakorol az autóiparra is. Erről a móri Svéhlik Csabát, kétszeres Európa-díjas autókonstruktőrt, ismert autóipari szakértőt kérdeztük.

Milyen hatással van a vírus a nemzetközi autóiparra?

– Nem túlzás azt mondani, hogy a koronavírus Kínában való megjelenése tavaly novemberben heteken belül óriási pusztítást okozott a világ legnagyobb autópiacán. A vírus Vuhan tartományban bukkant fel először, ahol számos autógyár és beszállító rendelkezik nagy kapacitású telephellyel. A tartomány hermetikus lezárása következtében idén januárban az autógyártás több mint 50, az értékesítési volumen 90 százalékkal (!) esett vissza Kínában, mely utóbbi mennyiség számokban kifejezve mintegy 20 millió (!) gépkocsit jelent. A már egyébként is évek óta gyengélkedő, a túlélésért küzdő nemzetközi autóiparra ez óriási hatással van, hiszen a kínai autópiac mintegy másfélszerese a teljes Európában eladott gépkocsik volumenének.

Az európai autóipart miként érinti mindez?

– A vírus európai megjelenése végképp betett az európai autógyártásnak is, hiszen eddig is sorban beruházási döntések, jelentős létszámleépítések, felsővezető-cserék bejelentése történt. A vírus terjedésének megakadályozása miatt a nagy autógyártó országok jelentős korlátozásokat vezettek be, amely igen érzékenyen érinti nemcsak a gyártóegységeket, hanem a vásárlók magatartására is nagy hatással jár, hiszen kisebb gondja is nagyobb most az embereknek, mint hogy új autó vásárlásán gondolkodjanak. Mindezen hatások természetesen végiggyűrűznek a teljes beszállítói láncolaton, hiszen két tényezőtől függ elsősorban egy gazdálkodó cég szállítási tevékenysége: egyrészt megkap-e a saját beszállítóitól minden szükséges anyagot, másrészt az általa gyártott termékekre van-e az átvevői által fogadókészség. Ha ezen utóbbi nincs, akkor még tud egy cég valamennyit raktárra termelni, de ezt is csak rövid ideig tudja megtenni a teljes leállás előtt.

Az autóipar hazánk iparának húzóágazata, a visszaesésnek milyen következményei lehetnek számunkra?

– Hazánk autóipari kitettsége igen nagymérvű. Ha külgazdaságilag elemezzük a kérdést, akkor azt tudni kell, hogy hazánk az utóbbi harminc évben a világ egyik legnyitottabb gazdaságává vált ennek minden előnyével és hátrányával. A nemzetgazdasági termelési volumenhez képest óriási import- és exporttevékenység jellemzi a gazdaságot. Globalizált világban élünk, egy nyitott gazdaság világgazdasági konjunktúra esetén nagyon jól tud működni (ennek voltunk részesei az utóbbi években), viszont abban az esetben, amikor „viharfelhők mutatkoznak” a nemzetközi gazdaságban, akkor mindez inkább hátránnyal jár. Más országokhoz képest erőteljesebb visszaeséssel kell adott esetben szembenéznünk (persze az állam beavatkozó segítő szerepe óriási), újbóli fellendülés esetén sokkal lassabban tud a gazdaságunk reagálni és talpra állni. Most e folyamat első részében vagyunk, hiszen a nemzetközi folyamatokból adódóan jelen pillanatban mind a három autógyárunk áll és egyre több beszállító is leállásra kényszerül, óriási károkat okozva ezzel a hazai gazdaságnak, hiszen a járműgyártás több mint egyharmadát adja a magyar feldolgozóiparnak. Hazánk legjelentősebb beszállítói régiói – mint például a fehérvári vagy a móri is – erősen megérzik sajnos mindezt, egyre több cég jelent be valamekkora időtartamú leállást.

Milyen intézkedéseket tudnak tenni a cégek, illetve milyen szerepet játszhat ebben az állam?

– A cégek mozgástere meglehetősen szűkös. Cégmérettől és tőkeerőtől függően kényszer- és fi zetett szabadságolásokkal, átszervezésekkel, költségcsökkentésekkel ideig-óráig tudják orvosolni pénzügyileg a problémát, de egy-két hónapnál hosszabb idő után drasztikus, fájdalmas döntéseket kell a cégközpontoknak meghozniuk, annál is inkább, mivel mind az autógyáraknak, mind a beszállítóiknak jelentős öszszegeket kell a jövő technológiáiba invesztálniuk, elsősorban – a jelenleg olcsó olaj ellenére – az elektromos hajtásmóddal és önvezető gépkocsikkal kapcsolatos fejlesztésekbe. Mindez egyébként is tetemes költségekkel jár. E két tényező együttes hatása fel fogja gyorsítani a cégek fúziós trendjét, de számos gyártó és beszállító nem fogja túlélni a mostani válságot még állami segítséggel sem. Az állami segítség pedig nagyon jól jönne most nemcsak az idegenforgalmi szektorban, hanem a járműipari cégek esetében is. Egy átgondolt, jól célzott állami mentőöv sokat segíthet a cégek anyagi gondjain, főként a munkahelyek megtartásában, hiszen a jó szakemberekre a kríz is remélhetőleg mielőbbi enyhülése után is égető szükség lesz. Az biztos, hogy a válságot túlélt cégek felsővezetői döntései kulcsfontossággal fognak bírni a jövőben.