Legyünk a parton is önmagunk! – Hogyan találjuk meg a tökéletes fürdőruhát?

Vannak dolgok, amiket a hölgyek rendszeresen vásárolnak, akkor is, ha már jó pár van belőle otthon. Ugye kitalálják, melyek ezek? Például ruha, cipő, táska. No és a fürdőruha. A stílus a strandon is fontos! Hogyan válasszunk egyéniségünknek és testalkatunknak megfelelő darabot? Erre keressük a választ.

A számunkra tökéletes fürdőruha kiválasztásánál számos szempontot kell figyelembe venni. Ilyen a fazon, a megfelelő méret, a minőség és a szín. A legfontosabb szempont azonban az, hogy érezzük jól magunkat benne. Ennek pedig az egyik alapfeltétele, hogy az ember fogadja el a testét. Ez megadja azt a magabiztosságot is, ami a választott fürdőruha viseléséhez szükséges. A testalkat bizony meghatározó – Ha fürdőruhát keres az ember, legalább háromszor annyit kell felpróbálnia, mint ruhavásárláskor. Először is határozzuk meg, milyet keresünk: egyrészest, kétrészest, netán tankinit? Ha megvan a forma, jöhet a fazon: segít a választásban, ha tisztában vagyunk a testalkatunkkal – vágott mindjárt a közepébe Tóth­né Papp Edina stílus coach. Ha háromszög vagy fordított háromszög alakunk van – keskenyebb a váll, mint a csípő, illetve fordítva –, a keskenyebb területet turbózzuk fel vizuálisan, így egy kissé erősebbnek hat majd. Ehhez válasszunk mintás, fodros vagy különlegesebb szabású darabot. A hangsúlyosabb területet pedig sima, egyszínű alsó vagy felső résszel szorítsuk háttérbe. A két eltérő rész együtt harmóniát teremthet. Ma már a legtöbb boltban kedvünkre válogathatunk az alsó és felső részek között, nem kötelező szettben, azonos méretben megvenni a kétrészes fürdőruhákat sem. Nyugodtan keressünk akár eltérő színű vagy mintájú alsó és felső részt. A mintákra itt is az igaz, ami a ruháknál: kis termetűeknek kicsi, legfeljebb közepes méretű minták javasoltak, mert a nagyok még inkább összenyomják az alacsony termetet. A magas hölgyek vállalhatják a nagy, feltűnő mintákat is, viszont kerüljék az apró pöttyöket, virágokat. Akinek nincs „darázsdereka", de magas, vékony, atletikus termetű – szögletes alakú –, bátran válasszon olyan szabású fürdőruhát, amelyik a deréktájban trükkösen szabott, ezzel gömbölyűbb, nőiesebb hatást ér el. Akit viszont gömbölyű, kerek idomokkal áldott meg a sors – válla és dereka egyforma széles, de deréktájban vastagabb, jellemzően almaalkat –, mindenképpen kerülje a túlzásokat, a fodrokat és a nagy mintákat. Ma már olyan fürdőruhákat is lehet kapni, amelyek valamelyest leszorítják a hasat és a lapocka alatti kis hurkákat. Aki mellben erős, a jó tartás érdekében válasszon vastagabb pántos, merevítős melltartót. Reprezentálásra vagy fürdésre? – Ha nem elégedettek az üzletek kínálatával, az interneten is körbe lehet nézni. Abból, ami nagyon tetszik, és úgy gondoljuk, jól is állna, érdemes mindjárt két, különböző méretűt rendelni. Otthon nyugodt körülmények között, kényelmesebben próbálhatunk. Ebben az esetben persze azt is fel kell vállalni, hogy az ember egyszerre két darabért fizet, majd az egyiket visszaküldi, aminek szintén lehet némi költsége – mondta a tanácsadó. Nem utolsó szempont az sem, milyen szerepet szánunk a fürdőruhának. Ha csak a medence partján akarunk jól kinézni és vélhetően nem fogunk fél óránként a vízbe ugrani, hogy lubickoljunk egy nagyot, akkor választhatunk elegánsabb szettet, ami például kötős vagy kevésbé tart. Ha viszont sportolásra, úszásra használjuk, mindenképpen egy strapabíróbb változat lesz a nyerő. Egy biztos: érdemes két fürdőruhát vinni magunkkal a nyaralásra, hogy minden este ki tudjuk mosni a klóros vizet belőle. Így tartósabb, hosszabb életű lesz a fürdőruha. A saját stílusunk számítson! És végül az örök kérdés: egyrészes vagy kétrészes? – Teljesen mindegy. Régen inkább az volt a trend, hogy egyrészest az úszók, illetve egy bizonyos kor feletti hölgyek hordtak. Ma már ez nem így van. Hihetetlenül kifinomult, szép és nőies darabok léteznek egyrészes kivitelben is, ugyanakkor rengeteg fajta kétrészesből válogathatnak azok, akik már nem húszévesek és közel sem tökéletes az alakjuk. Néhány éve megjelent a tankini is, ami két részből áll, de a felső része, ha kell, „ápol és eltakar" – nevetett Edina, aki azt is hozzátette, hajlamosak vagyunk évekig tárolni a fürdőruháinkat, főleg a „nagyon szeretem" darabokat. Ám tudomásul kell venni, hogy az idő nem tesz jót az elasztikusságuknak, így bizony minden évben érdemes feltenni magunknak a kérdést: vállalható-e még a strandon? Nyilván a minőségi darabok tovább tartanak, de semmi sem tart örökké. Ne feledkezzünk meg a kiegészítőkről sem, hiszen egy kalappal, egy jó napszemüveggel, netán egy derekunkra vagy nyakunkba kötött száronggal még inkább feldobhatjuk a strandon a megjelenésünket. Végül még egy fontos jó tanács: ne az aktuális divat szerint válasszuk, hiszen az nem biztos, hogy megfelel a személyiségünknek, és egy rosszul megválasztott fürdőruhában nem leszünk hitelesek. A siker titka, hogy a vízparton is legyünk önmagunk.