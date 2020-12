Hogyan száműzzük ottonról az alufóliát? – Kecskés Tímea mutat alternatívát

Az idő előrehaladtával egyre többen törekszenek a kevés hulladékkal járó, vagy teljesen hulladékmentes életre. Számtalan szemétté váló használati tárgyat, hétköznapi eszközt egyszerűen tudunk helyettesíteni különböző módszerekkel. Nézzük például az alufóliát!

Kecskés Tímea, a Ki? – Ti&Mi projekt kezdeményezője remek alternatívát mutat arra, mi veheti át a mindennapokban csomagolásra, tálak letakarására használt folpack és alufólia szerepét. A megoldás nem más, mint egy méhviasszal borított pamutvászon.

Az elkészítése rendkívül gyors és egyszerű. Semmi másra nincs szükség, mint a kiválasztott ruhaanyagra, sütőpapírra, méhviaszra, vasalóra, egy alátétként szolgáló lepedőre vagy törölközőre és bizonyos esetekben sajtreszelőre. A méhviaszt tömb formájában méhészeknél, piaci árusoknál, lapként pedig méhészboltokban lehet beszerezni. Ha minden kelléket előkészítettünk, néhány perc alatt a kész termék is a kezünkben lehet.

Timi így vázolta a feladatokat: a leterített alátétre ráteszünk egy darab sütőpapírt, amire a választott vászon kerül. Ezután, ha tömb formájú a méhviasz, egyenletesen, sűrűn az anyagra reszeljük, amennyiben lap formájában sikerült megvásárolnunk, kis darabokra tépve egymás mellé helyezzük. Végül lezárásként egy újabb sütőpapír kerül rá, amin keresztül vasalni kezdjük. A magas hő hatására a viasz olvadni kezd, elterülve az alatta fekvő anyagon. Természetesen, ha valahová nem került elég törmelék, még ez idő alatt is pótolhatjuk, a beszoruló légbuborékokat pedig a vasaló segítségével eltávolíthatjuk. Miután végeztünk ezzel a folyamattal, néhány legyező mozdulatot követően a száraz, kész terméket kapjuk. A viasztól minden anyag sárgás színűvé válik, ettől nem kell megijedni, ebből is jól játszik, hogy sikeresen tartósítottunk a vászondarabot.

Legjobb, ha maradékokból készül

A hulladékmentességet szem előtt tartva a legjobb, ha maradék anyagokból készítjük az új csomagolónkat. Amennyiben éppen nem találunk otthon ilyet, méteráruboltban is vásárolhatunk kisebb-nagyobb maradványokat. Timi elmondta, körülbelül a 30×30 centiméteres szövet a legpraktikusabb, mert abba már egy szendvics is tökéletesen becsomagolható, és akár pékáru vásárlására is alkalmas. Abban az esetben, ha tálakat kívánunk letakarni vele, a kezünk melegének hatására felveszi a kívánt formát. Természetesen ez visszafele is működik, ha már nincs rá szükség, egyszerűen kisimítható. Fontos kiemelni azonban, hogy a nyári melegben nem alkalmas étel szállítására. A meleg miatt a méhviasz könnyen és gyorsan megolvad, így a belecsomagolt harapnivaló ehetetlenné válik. A hűtőben, illetve szobahőmérsékleten viszont semmi baja nem esik. Nemcsak csomagolásra és tárolásra alkalmas, de – olyan helyen, ahol nem olvad meg – a bedagasztott tészta is tökéletesen megkel alatta.

Idővel, a sok használat után néhány helyen megtörhet az anyag. Ebben az esetben egyszerűen felvihetünk egy új réteg viaszt a már ismert módon. A csomagolót kimosni ugyan nem szabad, de a tisztítása is rendkívül egyszerű, hiszen egy nedves, esetleg mosogatószeres szivacs maximálisan elég ahhoz, hogy újra tudjuk használni. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a méhviasz antibakteriális, tehát a különböző fertőzésektől megvédi a bele csomagolt ételt. Néhány helyen vásárolhatunk tépőzárral ellátott szendvicscsomagolókat. Ami használata idején valóban hulladékmentes, hiszen rengeteg csomagolóanyagot kiválthat. Abban az esetben viszont, ha ez elhasználódik, hulladékká válik, mert ennek belső rétegét az egyik legszennyezőbb műanyag adja.

Sosem válik hulladékká

A Timi által mutatott alternatíva viszont sosem válik hulladékká, a szó szoros értelmében, ha pamutvásznat, vagy annak bio formáját választjuk, hiszen a méhviasszal egyetemben, ezek is komposztálhatók. Az előttünk álló időszakban pedig a karácsonyi ajándékok csomagolására is tökéletes ötlet lehet, így amellett, hogy nem termelünk felesleges szemetet, maga a csomagolás is ajándék lehet.