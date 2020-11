Kölcsönösen hasznos kapcsolat – Jó hatással vannak egészségünkre az állatok

Számos kutatás bizonyítja, nem újdonság, hogy az otthoni kisállattartás pozitív hatással van a testi-lelki egészségünkre. Hogyan segítenek az állatok és mi az, amit mi tehetünk az ő egészségükért? Erről kérdezte az Életmódi Paál Csaba állatorvost.

Állatok társaságában az ember légzésszáma és szív­frekvenciája normalizálódik, alacsonyabb lesz a koleszterinszintje, stresszmutatói – kortizolszint, vérnyomás, pulzus – csökkennek, a test természetes fájdalomcsillapítójának, az endorfinnak a mennyisége megnő, az immunrendszer működése pedig fokozódik. Állatot persze nem elsősorban ezek miatt tart az ember, ha úgy tetszik, a felsoroltak „mellékhatásként” jelentkeznek.

Az egyik legelterjedtebb, otthon tartott állatunk a kutya. Nagyon régóta él az ember mellett és hozzánk hasonlóan, kifejezetten társas lény. A kutyáknak fejlett a szociális és az alkalmazkodókészségük, könnyen taníthatók és hűségesek gazdájukhoz, örömüket lelik az emberekkel való játékban. Mindezek okán kiváló társai lehetnek a magányosoknak.

– Egy kutya képes gazdáját kirángatni a rossz hangulatból, célt és feladatot ad, hiszen gondoskodni kell róla, ugyanakkor lehet szeretni, simogatni. Cserébe ragaszkodik hozzánk, rosszabb napjainkon is elvisel minket, és sosem akar nekünk rosszat – foglalta össze röviden Paál Csaba állatorvos, aki hozzátette, normális keretek között egy kutya tökéletes megoldás lehet azok számára, akik például idős korukban, hosszú házasság után maradtak egyedül. Szóba jöhet a macska is, amit szintén sokan tartanak, de azt tudni kell, hogy ezek az állatok nem társas lények, a természetben is egyedül és nem falkában élnek. Azaz – amellett, hogy tartásukat tekintve is mások az igényeik – mást tudnak nyújtani számunkra, mint a kutyák. A kutyán és macskán kívül persze számos másfajta állat is tartható otthon – papagáj, hörcsög, vadászgörény, nyúl stb. Az állatorvos szerint a legnagyobb különbség a kutyák és más állatok között, hogy a legszorosabb érzelmi és társas kötelék a kutyával alakítható ki. Esetleg a ló lehet alkalmas még erre, de lovat otthon tartani csak keveseknek adatik meg.

Nem vagyunk persze egyformák, vannak, akiknek olyan állatok okoznak örömet, amelyekre más rá sem tud nézni, vagy nem szívesen bíbelődik a tartásával. Gondoljunk itt a hüllőkre, a patkányra, vagy a halakra. Pedig még a halaknak is van jótékony hatásuk: látványuk kimutatottan oldja a stresszt és csökkenti a szorongást. Amikor azonban kisállatválasztásra kerül a sor, tartsuk szem előtt, hogy az évmilliók alatt háziasított állatok mindig jobban alkalmazkodnak az otthoni körülményekhez, mint az utóbbi időben divatba jöttek – például a vadászgörény –, amelyek jóval hajlamosabbak a betegségekre is, hiszen nem az ember életmódjához szoktak.

– Azt sem szabad elfelejteni, hogy egy állat sosem pótolhatja teljes mértékben az elvesztett házastársat, vagy egyéb személyt az életünkben! Az állatot nem tekinthetjük embernek és nem is kezelhetjük úgy! Különösen igaz ez az etetésükre. Tény, hogy egy felnőtt kutya táplálkozása igen közel áll az emberéhez, de mivel csak kevés ember eszik egészségesen, ezért az ebből fakadó betegségek a kutyákat is fenyegetik. Tapasztalat, hogy a gazda gyógyszertára szinte teljesen megegyezik a kutyájáéval – árulta el Paál Csaba, aki felhívta a figyelmet, bizony a kutyák is küzdhetnek szív-, cukor-, vese- és más betegségekkel. Etessük és persze tartsuk az állatot mindig az igényeinek és fajtájának megfelelően, ha sokáig akarjuk élvezni a közelségét, a társaságát, vagy a látványát az otthonunkban.

A kutyánk nem mellesleg személyiségünk és az egészségünk tükre is lehet. Amilyen a gazda, olyan a kutya, tartja a mondás, amit az állatorvos is megerősített. Sportos gazdának szikár, izmos kutyája van, az elhízottaknak a kutyájuk is túlsúlyos, egy nyugodt természetű embernek általában a kutyája is jól nevelt, kisimult, aki pedig agresszív, annak a kutyája is vicsorgós.

Számos érv szól tehát az állattartás mellett – többek között a lelki egészségünk megóvása is –, ám ha valóban élvezni akarjuk ezt a kölcsönös kapcsolatot, kezeljük helyén kedvencünket, és gondoskodjunk róla a neki megfelelő módon!