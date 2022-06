Az 1353-ban gyártott antik katana értéke 650 ezer euró (258 millió forint) körül van. Stuttgartból csempészték át Svájcba, és a vámhatóságok egy rutinellenőrzés során bukkantak rá egy svájci rendszámú járműben a kard adásvételi szerződése és a számla mellett. Az autó sofőrje, aki a lányával együtt utazott, nem regisztrálta az értékes szamurájkardot a thayngeni határátkelőnél, ahol Németországból Svájcba lépett.

A lefoglalt muzeális katana

Forrás: Swiss Federal Customs / AFP

A svájci hatóságok vizsgálatot indítottak, és megállapították, hogy a férfi a szamurájkard tulajdonosának megbízásából csempészte be az antik tárgyat az országba, amivel megsértették a svájci törvényeket. A tulajdonost több mint 6000 svájci frank (2,3 millió forint) pénzbírságra kötelezték, a csempész férfitől pedig csaknem 54 000 svájci frankot (20 millió forint) szedtek be áfa formájában, és még további 800 ezer svájci frank (308 millió forint) büntetés megfizetésére is kötelezik.

