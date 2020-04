Az érettségi első hetében elkezdődhetnek a gyakorlati megmérettetések Fejérben

A diákok és az iskolák után mai írásunkban a Székesfehérvári Tankerületi Központ és a Székesfehérvári Szakképzési Centrum vezetőjét kérdeztük arról, miképpen szervezik a rendkívüli helyzetben a különböző vizsgákat.

A szakképzési centrum Székesfehérváron, Móron és Bicskén, míg a tankerületi központ Abán, Enyingen, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Móron, Székesfehérváron és Zichyújfalun tart fent gimnáziumokat, szakgimnáziumokat és szakközépiskolákat. Ahogy azt Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója elmondta, a veszélyhelyzetben a 119/2020. (IV. 16.) kormányrendeletben foglalt szabályok szerint bonyolítják le az idei érettségi vizsgákat.

Ezt a rendeletet bárki elolvashatja az interneten is. – Az érettségi vizsgákat szervező középiskolák a szokásosnál kisebb létszámú vizsgacsoportokat szerveznek, és ügyelnek arra, hogy elkerüljék az intézményben a vizsgázók csoportosulását. Fontos hangsúlyoznom, az állam megfelelő védőeszközökkel látja el a vizsgázókat és a felügyelő tanárokat is. Külön odafigyelünk a gyakori fertőtlenítésre valamennyi vizsgahelyszínen – tette még hozzá Török Szabolcs.

Ahogy az a keddi lapszámunkban megjelent írásunkból is kiderült, a gimnáziumok már javában készülnek az érettségikre, folyamatban van a termek berendezése, a diákok beléptetési sorrendjének, idejének kidolgozása, valamint a csoportosulások elkerülésére a folyosók leválasztása.

A szakgimnáziumokban és a szakközépiskolában az írás­­beli érettségi mellett a szakmai vizsgákra is fel kell készülni

Ezzel kapcsolatban is megjelent a miniszteri határozat a múlt héten. – Mivel az érettségikre való felkészülés nagyrészt már készen van, meg tudjuk oldani a szakmai vizsgák probléma nélküli megszervezését is. Ebben a tanévben intézményeinkben közel 1200 diák tesz szakmai vizsgát – mondta Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója, akitől azt is megtudtuk, eddig összesen 18 tanuló kérte náluk, hogy érettségi vizsgáit őszre halaszthassa.

A vírus elleni védekezéshez, minden eshetőségre felkészülve, maszkokat, kesztyűket és kézfertőtlenítőket a szakképzési centrum is beszerzett, a csomagok kiszállítása folyamatban van. Pénteken és szombaton megtörténik az iskolákban a fertőtlenítő takarítás, ami után az intézményeket hétfőig lezárják. Kulcsár Szilvia azt is elmondta, az idén már az érettségi vizsgák megkezdésével egy időben el lehet kezdeni a gyakorlati vizsgák megtartását is. Ezt azonban náluk csak a fehérvári Széchenyi vállalta, ahol már május 7-én sor kerül az első szakmai megmérettetésre.

A hozzájuk tartozó írásbeli vizsgákat aztán május 25–29-ig bonyolítják le, pont fordított sorrendben, mint ahogy eddig szokták. – A vizsgák megszervezésében az emelt szintű informatika állított a legnagyobb kihívás elé minket, erre ugyanis 229 fő jelentkezett, így új géptermeket is ki kell alakítanunk. Ezek még nincsenek készen, de május 18-ra, a vizsga napjára minden a helyén lesz – mondta a centrum főigazgatója.

Az érettségi vizsgák hétfőn, május 4-én kezdődnek és 21-ig tartanak.