Nagyot ment a Raptors, majdnem 20 pontos hátrányból fordítottak (videó)

A kanadai gárda nyerőembere Serge Ibaka volt, aki – hatból öt elrontott hárompontos kísérlet után – 30 másodperccel a vége előtt betalált távolról, amivel csapata fordított és már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Serge Ibaka's 3 caps off an 11-0 run to give the @Raptors their FRANCHISE-RECORD 12th-straight win‼️ pic.twitter.com/KVsPplB6uH

— NBA (@NBA) February 6, 2020