Veretlenül zárva

Ötször is kicsúszott, ám mindannyiszor győztesen hagyta el a csarnok jegét a magyar U16-os jégkorong-válogatott, s így megnyerte a Négy Nemzet Tornát Kaposváron.

Magyarország U16–Ausztria U16 5-2 (1-0, 1-0, 3-2)

Az első felvonás vége felé Antal Balázs szerzett vezetést a mieinknek, melyet Nádasi Márton meg is duplázott a második játékrészben, 2-0.

A sógoroktól Stiegler és Wurzer villámgyorsan egyenlített ki a záró etap elején, 2-2.

Antal megint vezetést szerzett, majd 8 perccel a vége előtt 40 másodperc alatt voltunk eredményesek Kiss Ádám és Horváth Donát révén, 5-2.

Magyarország U16–Szlovénia U16 5-2 (1-0, 2-0, 2-2)

Kocsis Botond már a 4. percben előnyt szerzett, melyet a második játékrészben meg is duplázott, 2-0 – rá két perccel pedig Weidemann Márk már háromra növelte azt, 3-0.

Lesnicar és Bericic révén zárkózásba kezdtek a szlovénok, 3-2, ám Kiss Ádám és Farkas Olivér végleg pontot tette a meccs végére, 5-2.

Magyarország U16–Olaszország U16 3-0 (2-0, 1-0, 0-0)

Alapi Márton és Horváth Bence hozta el a megnyugtató előnyt, 2-0, melyet Nádasy Márton cicomázott tovább, beállítva a végeredményt, 3-0.

Magyarország U16–Ausztria U16 5-3 (1-1, 2-1, 2-1)

Kocsis Botond és Cernik gólváltása után újból Kocsis volt eredményes, 2-1. Horváth Bence két gólosra növelte az előnyt, amit Stiegler csökkentett ismét, 3-2. Weidemann Márk találatára Auer válaszolt még, ám végezetül Alapi Márton is betalált, s így a vége 5-3.

