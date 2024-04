A több lábon állás mintapéldája volt az a három pályázat, melynek köszönhetően megújult Mór belvárosa. A nagyberuházás egyik lába a helyi gazdaságélénkítés, vagyis a helyi piac fejlesztése volt. A zöldmezős városközpont rehabilitáció volt a másik irány és harmadikként hozzáadódott a nagy egészhez egy barna mezős beruházás, mely elősegítette a leromlott állagú városrész felszámolását. Az avatáson vezető politikusok mondtak beszédet és közben tánccal, zenével, énekkel színesítették a programot többek között a város iskolái és a Móri Ifjúsági Fúvószenekar tagjai.

Fotó: Hrubos Zsolt

– Történelmi földön állunk most. A Luzsénszky család építette a mögöttünk lévő kastélyt, és a mellettünk lévő lovardát, 1791-ben. Azóta számos történelmi esemény történt itt és ezen idők során számos tulajdonos birtokolta ezt a területet. Volt már ez a kastély az Általános Forgalmi és Értékesítő Szövetkezet, majd a járási tanács épülete is. Most az önkormányzat működik benne és 15 év kellett ahhoz, hogy egy tudatos városfejlesztés keretén belül jutottunk el oda munkatársaimmal, képviselőtársaimmal, országgyűlési képviselővel, ahol most tartunk. A tudatos városfejlesztésnek köszönhetően történt meg a városközpont rehabilitációja, melynek most az ünnepi átadásán vagyunk.

Műszaki mérnökként mondom, hogy milyen fontos az előkészítés. Még 2016-ban adtuk be a pályázatot és fokozatosan haladt a három pályázati elem bírálata. A sikeres pályázat elnyerését, a kivitelezési szerződés megkötését követően 2022 februárban kezdődött el a munka, vagyis hat év előkészítés után 20 hónap kellett ahhoz, hogy ma itt lehessünk. Különösen fontos városunk életében, hogy egy intim belső dísztér alakult ki, ami emberek, fiatalok találkozóhelye, zenei estek és nyári színházak helyszíne és nem utolsó sorban a gazdasági élet, a piac színtere is egyben – fogalmazott megnyitó beszédében Fenyves Péter polgármester.

Fotó: Hrubos Zsolt

Egy álomról szóló trombitaszólót követően folytatódtak a köszöntők.

– Mondhatjuk, hogy Mór város újkori történetének legnagyobb beruházásáról, legjelentősebb települési fejlesztéséről beszélünk itt, de ez nem csak Mór vonatkozásában kiemelkedő, hanem nagyságrendi és összetettségi tekintetben egész Fejérben is a legnagyobb. A vármegyei keretből, a most átadott fejlesztés 4 milliárd 160 millió forint keretösszeggel a legnagyobb fejlesztés, amit a vármegye települései közül egyetlen településen megvalósítottunk. Nekem a legjobban azt tetszik benne, hogy a nóvumot ötvözi a régi műemléki elemek megtartásával. Egy komoly mélygarázs épült, emellett irodák jöttek létre és megmenekült a régi műemlék, a lovarda épülete is. A móri közösségi élet mindig erről volt híres, hogy a régi és az új jól megfért egymás mellett. Jó példa erre a szőlész-, borászkultúra, a svábhagyományok megőrzése és mellette a megújuló 21. századi ipari fejlesztés, technológia, logisztika. Ez a kettő nem kioltja, hanem kiegészíti egymást – mutatott rá beszédében Molnár Krisztián megyei elnök.