A gyerekek szájhigiéniájával kapcsolatos mítoszok egyike, hogy a tejfogakra nem kell különösebben vigyázni, hiszen úgyis kiesnek. A tejfogak gyengébbek, kevésbé ellenállóak a baktériumokkal szemben. A fogszuvasodás megelőzése érdekében fontos a tejfogak ápolása. Ennek a gondolatnak mentén, néhány napja a Fülei óvodába látogatott Kurzidim Clara fogorvos és Sréter Attila a veszprémi kórház szájsebész-fogorvosa, aki életvitel szerűen is a fülei közösség tagja lett nemrég. A gyerekek egy dentálhigiénés előadáson vehettek részt, amely a Fülemüle Óvoda egészséghetének részét is képezte. A hiánypótló fogorvosi előadás és foglalkozás során az egészségmegőrzésről és a helyes fogmosásról is szó esett mind elméletben, mind gyakorlatban.

Fotó: Füle önkormányzata