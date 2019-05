Veretlenül lett bajnok és jutott fel a Cunder

A 20192020-as NB II-es férfi kézilabda bajnokságban két fehérvári csapat is szerepel majd, miután a Cunder Kézisuli a megyei pontvadászat aranyérmeseként feljutott a honi harmadosztályba.

Az Alba MÁV-Előre mellett a Cunder Kézisuli erősíti a fehérvári vonalat jövőre az NB II-ben. A Cunder úgy végzett a hétcsapatos Magyar Éptek Fejér megyei bajnokság élén, hogy az alapszakaszban mindössze egy pontot veszett – a Rácalmással végzett döntetlenre még a harmadik fordulóban –, a felsőházi rájátszásban pedig nem talált legyőzőre. Imponáló volt tehát a VOK-ban tréningező, azonban hazai mérkőzéseit Seregélyesen megvívó cunderesek teljesítménye. A góllövőlista első két helyén is a Kézisuli „növendékei” zártak, akik korántsem rutintalan kézilabdázók. A Cunder több korábbi, az ARKSE-vel NB I/B-ben szereplő játékost is soraiban tud, itt játszik a teljesség igénye nélkül Molnár Csaba, Zsirai Péter, Kónya Balázs, Dreska Dániel, az edzőjük pedig az az Erdei Krisztián, aki játékosként nem csupán az ARKSE-t erősítette anno, de az első osztályt is megjárta. Erdei ugyanakkor bátran szerepeltette az egyébként utánpótlás-nevelő műhelyként működő klub még ifi- vagy éppen juniorkorú kézilabdázóit is.

A Magyar Éptek Fejér megyei bajnokság végeredménye: 1. Cunder, 2. VAX Sárbogárd, 3. Rácalmás, 4. Velence, 5. Martonvásár, 6. Bicske, 7. Dunaújvárosi Egyetem DSE.

Az még nem ismert, hogy a következő szezonban egyazon csoportban viaskodik-e majd a Cunder fehérvári riválisával, az Alba MÁV-val.