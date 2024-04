Tíz évvel ezelőtt, 2013-ban indította első duális osztályát a Denso. A Szakképzési Centrummal és oktatási intézményekkel együttműködve olyan képzést valósítottak meg, amelyből magasan képzett szakemberek kerültek ki. Az ünnepségen részt vettek az oktatási intézmények képviselői, a vállalat elnöksége, a Denso oktatói, valamint az események főszereplői, maguk a diákok is.

Szincsák Attila, a vállalat alelnöke elmondta, hogy a képzés a Denso számára befektetés a jövőbe, amelyet a képzésben részt vevő fiatalok jelentenek. Ők fogják meghatározni nemcsak a város, hanem az ország és Európa jövőjét is.

Kavecz Edina, a Denso oktatója beszédében elmondta, hogy túl vannak az első tíz éven, amely nagyon sok munkát, tanulást és kihívást tartogatott számukra. – 2013-ban azért vágtunk bele a szakképzése, hogy kineveljük magunknak azt a szakképzett munkaerőt, amelyet már akkor is nehéz volt a munkaerőpiacon fellelni. Bíztunk benne, hogy ez a tevékenység segít megoldani ezt a problémát. Bár maga az oktatás nem volt ismeretlen számunkra, hiszen belső képzésekkel saját munkavállalóinkat folyamatosan fejlesztettük, mégis egy teljesen új, és számunkra eddig ismeretlen világba csöppentünk. Új fogalmakkal kellett megismerkednünk. Három szakmával, összesen hat diákkal kezdtük el a munkát. Büszkék vagyunk arra, hogy közülük hárman még ma is nálunk dolgoznak a karbantartás különböző területein. Évről-évre emelkedett a tanulói létszámunk, a 2017–18-as tanévben már harminc diákunk volt, hét szakmában. Az idei tanévben már harminckilenc tanulónk van – mondta el Kavecz Edina, aki büszkén tekintett arra a 18 végzős diákra, akik közül heten már biztos állásajánlatot is kaptak. Kitért arra is, hogy partneriskoláik száma gyarapodott, mára öt iskolából fogadnak diákokat. Mindemellett új képzési helyszínt is kaptak. A tíz év alatt összesen 217 diák vett részt évközi gyakorlaton és 105 diák nyári gyakorlaton.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Cser-Palkovics András polgármester a Denso cégcsoportot mint Székesfehérvár számára kiemelkedő stratégiai együttműködő partnert méltatta, és elmondta, hogy a Denso nemcsak nagyon sok fehérvárinak ad munkát, hanem az agglomeráció környékén élőknek is. Kiemelkedően fontos, hogy nekik egzisztenciát is biztosít, jövőképet, lehetőséget. Biztosítja a folyamatos technológiai megújulás lehetőségét, amely nélkül ma már az ipar elképzelhetetlen. – Az egyik legnagyobb adófizetőről van szó, ami azért is fontos, mert ebből működik és fejlődik a város. A társadalmi felelősségvállalás terén is kiemelkedő munkát végző vállalatról van szó. Köszönöm az iskoláknak, vezetőknek, tanároknak és a Denso-s kollégáknak, hogy foglalkoznak a fiatalokkal, mert enélkül nincs jövő. A fehérvári ipar a világ legkorszerűbb technológiáját vonultatja fel, ehhez a technológiához pedig fel kell nőni, mind a közösségnek, mind a munkavállalóknak. Ha ezt közösen meg tudjuk ugrani, akkor Székesfehérvár nemcsak a jelenét, de a jövőjét tekintve is nagyon sikeres és fenntartható várossá válhat – emelte ki a polgármester.