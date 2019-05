Új név a kupán

16 órakor a Vajta az Ikarus-Marosheggyel a bronzéremért, 18 órától az Ercsi Kinizsi a Flavus Velence labdarúgócsapatával az aranyéremért mérkőzik a Fejér Megyei Kupában.

Az előző két kiírás győztese, a Főnix FC csapata a Vajta ellen esett ki a 6. fordulóban, így egészen biztos, hogy új név kerül idén a kupára.

A megye kettes bajnok Velence négy első osztályú riválist – Tordas, Martonvásár, Sárosd, Ikarus-Maroshegy – kiverve jutott el a fináléba.

Az Ercsi a megyei egyben aranyérmes Bicskének parancsolt megálljt, majd ezt követően másodosztályú ellenfeleken át vezetett az útja a döntőbe.

– Az eredeti terveinket kicsit módosítani kellett a szerda-szombat menetrend miatt, a megyei játékosok – valljuk be őszintén – nincsenek erre felkészülve. Nekünk úgy érzem, sikerült. Négy kemény kupameccsen vagyunk túl tavasszal, most pedig jön az utolsó. Kupadöntőből mindig csak egy van, itt nem lehet a jövő héten javítani. Tudjuk, hogy most is egy magasabb osztályú, pillanatnyilag nagyobb erőt képviselő ellenfél vár ránk. A megye egyes helyezésük tekintélyt parancsoló, de idén többször is egyenlő partnerei voltunk hasonló képességű csapatoknak. Ha ugyanazt a játékot produkáljuk, akkor meglehet a bravúr, bár nem mi vagyunk az esélyesei – hangsúlyozta Csábi József, a Velence vezetőedzője.

– Döntőbe jutni mindig nehéz. Fontos számunkra ez a kupasorozat, de ugyanúgy ötven-ötven százalék esélyünk van a végső győzelemre, mint a Velencének. Ugyan idegen környezetben lépünk pályára, de szeretnénk történelmet írni. Számomra talán még nagyobb jelentőséggel bír a finálé, mert Ercsiből származó edző még nem ért el sikert semmilyen döntőben. A csapat rutinos játékosok és fiatalos lendület egyvelege, a meccset szerintem a pillanatnyi forma dönti el. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy hétvégén a Sárosd ellen játszunk ugyancsak létfontosságú találkozót. Ha nyernénk a döntőben, az csak hab lenne a tortán – fogalmazott Lieber Károly, az Ercsi mestere.