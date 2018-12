Továbbra is az élbolyban Kovács Bálint

Az ezer köbcentisek között edződött székesfehérvári motoros, Kovács Bálint szépen gyűjtögeti a pontokat a katari nemzeti bajnokság Superstock 600as kategóriájában.

Folytatta remek szereplését a MotoGP-tapasztalattal rendelkező pilóták között Kovács Bálint, aki a Doha közelében megrendezett Losail Ázsiai Bajnokságban vitézkedik a téli szünetben. Az ezer köbcentisek magyar bajnoka a hatszázasok táborában már visszatérő vendégnek számít, hiszen tavaly a dobogóra is felállhatott az arab pontvadászatban. A H-Moto Team 17 éves motorosa a Superstock 600-asok kategóriájában már a második versenyhétvégéjén van túl, ahol ezúttal is az élmezőny tagjaként látta meg a kockás zászlót. A dohai pályán rendezett hétvégi futamokon előbb az 5., majd a 4. helyen végzett, így sikerült megerősítenie összetettben a negyedik pozícióját. Az időmérőn ismételten jól ment a Fejér megyei sportoló, aki a második sorból vághatott neki a viadalnak. A dobogóhoz közel járt, de végül most nem jött össze az érem.

– Azért most már látszódott a szabadedzéseken is, hogy nem a nulláról kellett a munkát elkezdeni. Körről körre javultam, és az időmérő előtt már majdnem olyan köridőkre voltam képes, mint az előző hétvége futamain. A kvalifikációs tréningen aztán tovább gyorsultam, ami azt eredményezte, hogy megfutottam az eddigi legjobb időmet, amivel a második sorba értem oda. Sajnos az első versenyen szinte semmi sem jött össze, a rajt után lemaradtam az élen motorozóktól, abszolút nem találtam a ritmust, ám így is sikerült végül ötödikként célba érnem. A második versenyen aztán feljavultam, szinte a teljes futam alatt csatáztam az ellenfeleimmel, sőt, akár a dobogóra is odaérhettem volna egy kis szerencsével. Ezúttal azonban ez nem jött össze, de nem vagyok elégedetlen a teljesítményemmel. Már nagyon várom a januári folytatást – közölte Kovács Bálint. A következő fordulóra január 25-én kerül sor.

