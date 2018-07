Tokióban bokszolna a fiatal fehérvári

A női amatőr ökölvívás Debrecenből érkező reménysége júliustól már Kiliti Ferenc vezetésével a Videoton Box Clubnál készül. A 19 esztendős Nagy Angéla az eredményes utánpótlás évei után a felnőttek között is maradandót alkotna.

2014-ben kezdett el bokszolni. Miért lép be egy 15 éves lányt a szorítók közé?

– Általános iskolás koromban megismerkedtem egy sráccal, aki itthon és külföldön is bokszolt. Az élménybeszámolói teljesen magukkal ragadtak, eldöntöttem, én is ökölvívó leszek. Az unokatestvérem 2014 nyarán kezdett el bokszolni, ez volt az utolsó lökés, Hajdúhadházon én is kesztyűt húztam. Mivel sikerült Kiliti Ferencnek Fehérvárra csábítania, miért döntött a váltás mellett? – Igazság szerint nem ő csábított el Fehérvárra, hanem a barátom, Nagy Kornél, aki segédedző itt, a Videoton Box Clubnál. Sárszentágotán lakik, most már össze is költöztünk.

Mik a tapasztalatai eddig, azt kapta, amire számított?

– Nagyon jók a tréningek, amik egyértelműen intenzívebbek és pörgősebbek, mint Debrecenben. Ezen kívül itt heti 8-10 edzésem van az otthoni öttel szemben. Szükségem van még időre, amíg ehhez alkalmazkodom. Szerencsére edzőpartnerben sincs hiány, Kiliti Ferenc testvérével remekül tudok kesztyűzni.

Az U22-es Európa-bajnokságon az 54 kg-osok mezőnyében indult. Elképzelhető, hogy súlycsoportot vált?

– Mindig is az 57 kg feküdt nekem a legjobban, ebben dinamikusnak és erősnek érzem magamat. Lehet, hogy a válogatott edzők gondolkoznak a váltáson, ugyanis valószínű, a magasságomhoz a kisebb súly sokkal jobban passzolna.

Korábban említette, hogy a céljai között szerepel a felnőtt magyar bajnoki cím megszerzése, Eb- és vb-részvétel, valamint kijutni az olimpiára. Utóbbi mennyire realitás?

– Idén már sikerült felnőtt Európa-bajnokságon versenyeznem Bulgáriában, de sajnos rosszul szerepeltem, vereséget szenvedtem a szerb ellenfelemtől. Nem volt megfelelő a felkészülésem, és kicsit fura volt még a felnőttek között elindulni. Vb-n még nem bunyóztam, de számítok rá, hogy kivisznek a novemberi világbajnokságra, szeretném a bulgáriai teljesítményemet túlszárnyalni. Az olimpiai szereplés a legnagyobb álmom, nagyon bízom a 2020-as tokiói kvóta kiharcolásában.