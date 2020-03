Szerdán tovább folytatódhat a playoff párharca, immár Fehérváron

A jégkorong Erste Liga negyeddöntőjének ötödik mérkőzésén az FTC-Telekom otthonában másodjára is legyőzték a titánok a vendéglátóikat.

Az volt a találkozó nagy kérdése, hogy ezzel a hatvan perccel lezárul-e a négy győzelemig tartó párharc. Az kétségtelen tény volt, hogy a Fehérvári Titánok a zsinórban elszenvedett három vereséggel igencsak nehéz helyzetbe került, ez azonban közel sem azt jelentette, hogy az FTC megnyugodhatott volna az akár sorsdöntőnek is számító összecsapás előtt. Az pedig már régi jégkorongos közhely, hogy egy playoff párharcot lezárni a legnehezebb, ráadásul a zöld-fehérek tisztában voltak azzal, hogy vendégeik minden erejükkel küzdeni fognak az újabb bravúrért, ami az életben maradást jelentené számukra. A fehérváriak összeállításában több változás is volt a legutóbbi, szombaton lejátszott meccshez képest, így visszatért a csapatba az EBEL-keretből Mihály Ákos, valamint a sokszoros válogatott bekk, Stipsicz Bence is erősítette a Kiss Dávid által dirigált gárdát.

Az első percek – ahogy már a sorozatban megszokhattuk – hazai nyomással teltek, de aztán a 10. percben megtört a jég. Egy emberelőny végén remekül járatták meg a korongot a fehérváriak, majd Péter Andor balról nagy lövéssel vette be Arany Gergely kapuját, 0-1. Még meg sem melegedett az egyes mellett a nulla az eredményjelzőn, amikor Horváth Milánt szórták ki a bírók, és itt se kellett sokat várni a fór kihasználására, egy kapu előtti kavarodás után Tóth Richárd kotorta be a pakkot, 1-1. Különösebben azon se kellett csodálkozni, hogy rendkívül feszült légkör uralkodott a jégen, nem kis munkát adva a jegyzőkönyvvezetőnek, mivel zsinórban kellett elkönyvelni a kiállításokat mindkét oldalon. A 16. percben, folytatva a sormintát, újabb előnyt lőttek be a kék-fehérek, Mihály passzából Balogh Bence közelről emelte be a pakkot a hálóba, 1-2. Ezt követően alaposan feladták a leckét titánok a címvédőnek, ugyanis a 18. percben megint egy előnyt értékesítettek Mihály Ákos révén, 1-3. Ezzel a párharc során először vezetett a Fehérvár két góllal!

A kiállítások sora az első szünet után is folytatódott, ám a 28. percben nem sok hiányzott ahhoz, hogy hátrányból Madácsi Benedek növelje csapata vezetését, de egy az egyben kapura vezetett korongját Arany idejében hatástalanította. Ezután a túloldalon Nagy Gergő a tátongó, félig üresen hagyott kapu mellé bombázott. Nehezen találta a ritmust a házigazda, ezt kiválóan érezte a fehérvári alakulat, így nem csoda, hogy rettentően munkás záró húsz perc várt az FTC-re. Tartósan próbálták ráerőltetni akaratukat ellenfelükre a zöld mezesek, ám sok volt náluk a melléütés, valamint a technikai hiba. Éretten, nyugodtan terelgették Balogh Bencéék a korongot, semmi nem utalt ekkor arra, hogy a Fradi fordítani tudna. Mindenesetre az 51. percben Nagy Gergő a palánk segítségével Jere Pullihoz adott, aki továbbította Hajós Rolandnak, ő pedig beverte a hatodik hazai előnyt, 2-3. A címvédő láthatóan magához tért, megérkezett a meccsbe, és gigászi csata indult. Felpörgött a találkozó, mindkét oldalon ziccerek követték egymást, de a titánok nem ebből, hanem Gianni Mangone hatalmas, távoli bombájával növelték kétgólosra előnyüket kevesebb mint négy perccel a lefújás előtt, 2-4. Arany pedig lekorcsolyázott a végére, de ez már nem osztott-szorzott, győzött a Fehérvári Titánok csapata!