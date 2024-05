Minden évben megszervezik a megyenapot, amiben nem csak az állandó, hogy a Fejér Vármegyei Önkormányzat legnagyobb ünnepe és nem is csak az, hogy itt mutatkozhat be a megye termékeinek legjava, hanem hogy itt adják át Fejér elismeréseit, díjait. Egy dolog azonban mindig változó, és ez nem más, mint a helyszín. Idén Mór városát érte ez a megtiszteltetés.

– Ebben az esztendőben 2024. május 17-én, Móron, a Lamberg-kastélyban lesz a Fejér Vármegyei Önkormányzat legnagyobb saját ünnepe, a Vármegyenap. Eső helyszínt is kijelöltünk, ami nem más mint a kultúrház, de erre úgysem lesz szükség, mert jó idő lesz. Az esemény és a korzó 9 órakor kezdődik, majd 9:30-kor kezdődik az ünnepi közgyűlés, a megye legnagyobb közjogi eseménye. Ennek keretében történik a díszpolgári cím és a szakdíjak átadása. Közben ünnepi műsorok és kulturális események is lesznek, valamint lehetőség nyílik a helyiek bemutatkozására is. A nap folyamán lehetőség nyílik a közös munka közös eredmények értékelésére és bár voltak nehéz időszakok, fejlődési pályán van Fejér megye és Mór városa például szolgál megyei sőt országos szinten is más településeknek. A közelmúltban 7 milliárd forint ment oda fejlesztésre, kifejezetten a közösség igényeit, kéréseit figyelembe véve – mondta Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke.

A sajtótájékoztatón jelen volt Törő Gábor, Fejér 02. számú OEVK országgyűlési képviselője is. A politikus hangsúlyozta:

– Mór adott már miniszterelnököt és nemrég egy Nobel-díjast is az országnak, már csak ezért is azt gondolom, hogy méltó helyszíne lehet a 2024-es Megyenapnak.

Harmadikként a helyszínt adó település vezetője mondott pár szót.

– Különös megtiszteltetés Mór városának és Mór polgárainak, hogy a Vármegyenapot városunkban rendezhetjük meg. Példátlan az az együttműködés és az a fejlődés, amiben részünk volt, és mi ezt szeretnénk meghálálni, ezért ennek megfelelően jó vendéglátói is leszünk a megye legnagyobb ünnepének. Méltó helyszín leszünk, gyakorlottak vagyunk, hisz mindig kapunk feladatokat, és természetesen nem csak a helyszínt adjuk, hanem anyagilag is kivesszük a részünket az ünnepből, ahogy ezt az együttműködés megkívánja – fogalmazott Fenyves Péter móri polgármester.