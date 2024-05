Alig egy hónappal ezelőtt a Gárdonyi Géza Művelődési Ház homlokzatára helyeztek el kerámiából készült fecskefészkeket, most pedig egy igazi fecskehotel kapott helyet a Csónakázó-tó partján.

A Tóparti Gimnázium felújítása során el kellett távolítani néhány fecskefészket, amelyeket most pótoltak. Székesfehérvár első 56 fészket számláló fecskehotelét a Csónakázó-tó partján Cser-Palkovics András polgármester és Csete Gábor, a Városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője adta át. „2016-ban indult a Fecskebarát Fehérvár program, amely szép eredményekre vezetett. Egyik eredménye az, hogy összefogott mellette a város, nagyon sokan részesei a programnak valamilyen módon” – mondta el Cser-Palkovics András polgármester.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

„A Tóparti Gimnázium felújítása teljes mértékben fecske- és denevérbarát szemmel történt, folyamatosan egyeztettünk a kivitelezővel. Az épületen lévő fészkeket hatósági engedéllyel távolítottuk el, abban az időszakban, amikor a fecskék már nem használták azokat. A hatóság előírta természetvédelmi eszközök kihelyezését, lévén, védett állatról van szó. Nem feltétlen szerettük volna az új homlokzatra kihelyezni a fészkeket, viszont a Tisza-tónál és több helyen is helyeztek már ki ilyen fecskehoteleket, így ezt a szerkezetet találtuk megfelelőnek” – ismertette Csete Gábor, aki azt is elmondta, hogy a Csónakázó-tó környezete a legmegfelelőbb pont a fecskehotelnek a városban, hiszen van elég táplálék, valamint a madarak tudnak elegendő sarat gyűjteni a fészkeikhez. Ugyanis a kihelyezett kerámia fészkek esetében előfordul, hogy a fecskék később saját fészket építenek azok mellé. A fecskehotellel is az a cél, hogy a Fecskebarát programon belül segítsék ezeknek az állatoknak a megtelepedését, az állomány megerősödését. A Csónakázó-tónál elég nagy állomány él, így lehetséges, hogy majd a gimnázium új épületére is felépítik a fészkeiket. „Most a fecskehotellel felrakott 56 darab fészket megfelelően előkészítették számukra, melyeket be is saraztunk nekik, így már csak ki kell venniük az albérletet és használni” – fűzte hozzá a szakember.

A fecskehotelre később a madarakat ismertető táblákat és egyéb madár odúkat is szeretnének kihelyezni. A fészkek kihelyezését a JóPont Alapítvány támogatta, a Városgondnokság tőlük kapta a kerámia fészkeket.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Fecskebarát Fehérvár program keretében a Városgondnokság 2016 óta több mint száz fecskefészket helyezett ki a városban. Arra azonban, hogy ezeket a madarak birtokba is vegyék, néha éveket is várni kell, mert nem úgy működnek ezek a fészkek, mind a hagyományos madárodúk, amelyeket több faj is használhat. Előfordul olyan is, hogy a fecskék nem a mű fészket kezdik el használni, hanem mellé építenek saját fészket, mivel a már kihelyezett vészek egyfajta optikai segítséget nyújt nekik, miszerint érdemes ott fészket építeni, hiszen már van ott egy pár. Fontos, hogy ahol megtelepednek ezek a madarak, álljunk hozzájuk pozitívan. Ha valakinek esetleg bosszúságot vagy kellemetlenséget okoznak, az mindenképpen értesítse a Városgondnokságot vagy a Sóstó Vadvédelmi Központot, akiktől megfelelő szakmai segítséget kap. Fontos, hogy segíteni kell a fecskéket, hiszen drasztikusan csökken a számuk. Ennek oka egyfelől a klímaváltozás, amely megtizedeli a fecskeállományt, másfelől pedig az élőhelyeik eltűnése. Sajnos a telelőhelyükül szolgáló dél-afrikai lápos területeket elkezdték felszámolni, valamint az illegális vadászat is pusztítja a madarakat. Afrika keleti részein hatalmas hálókkal fogják be a fecskéket, és táplálkozási célra használják fel őket. Hazánkban pedig rengeteg kemikáliát használunk, amelyek pusztítják ezeket az állatokat. Például a mezőgazdaságban használt szerek is lerakódnak az élelmiszerláncban, így egy mérget hordozó rovar könnyen a madár vesztét okozhatja, sőt egy egész fészekalj is elpusztulhat tőle. A felhalmozódó méreganyagok a madarak genetikai állományában is változást okozhatnak, melynek eredményeként például vékonyabb héjú tojást tojnak, így pedig eredménytelen lesz a költés. Ezért is kiemelten fontos, hogy ne bántsuk ezeket az állatokat, fészkeiket ne verjük le, hanem kérjünk segítséget, és jusson eszünkben, hogy értékes, hasznos állatok, hiszen számtalan szúnyogot elpusztítanak.