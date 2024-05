Összesen három magyar öttusázó vett részt az erőpróbán, volános tréner ezúttal nem volt tagja a küldöttségnek, amit szövetségi edzőként Belák János vezetett. Mindhárom pentatlonista megtette a magáét, a junior férfiaknál az Újpest versenyzője, Tamás Botond diadalmaskodott. Nem lehet panasz a fehérvári Tárkányi Zsomborra sem, aki szintén kiegyensúlyozott versenyzéssel a dobogó harmadik fokára léphetett.



– A vívással kifejezetten elégedett voltam, 32 győzelem mellett mindössze 5 vereséget szenvedtem, ezzel második lettem ebben a tusában. Az úszás és az OCR nem okozott nagy gondot, hoztam, amit tudok, kiegyensúlyozottan, jól teljesítettem. A kombinált számban sajnos elmaradt a teljesítményem a várttól, az kicsit gyengébben ment, mint számítottam rá. Összességében elégedett vagyok, a viadal kimondottan jó volt tapasztalatszerzésnek. Jó mezőny gyűlt össze, érkeztek sportolók Írországból, Angliából, Franciaországból, Spanyolországból, Portugáliából, valamint Moldovából is. Legközelebb május 25-26-án versenyzem itthon, az utolsó válogató versenyen, Budapesten – közölte Tárkányi Zsombor.



Gyugyi Laura pályafutása során először nyerte az összes számot, karrierje során ez még nem fordult elő vele. Emiatt is különösen elégedett a teljesítményével.

– Ez volt a második versenyem a szezonban, előzőleg február elején, Budapesten, a Peridot fedett pályás viadalon vettem részt, mintegy ráhangolódásként a tavaszi feladatokra. Barcelonában több korosztályban rendezték az eseményt, a nőknél a házigazda spanyolok mellett franciák, portugálok, írek és németek is neveztek. A vívást 24-13-as eredménnyel nyertem, a medencében 2:18-at teljesítettem, ami szintén jónak számít, erre az eredményre mindig képes vagyok. Az akadálypályát, az OCR-t is jó idővel, gond nélkül letudtam, a kombi során a futás szintén jól ment. A lövészet ugyan nem volt kiugró, de összességében azzal is elégedett vagyok. Ez volt az első versenyem a pályafutásom során, amelyen egyetlen számban sem találtam legyőzőre – értékelt Gyugyi Laura.