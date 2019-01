Stopira élete része lett a Vidi

Szerdától egészen péntekig napi két edzéssel hazai környezetben készül a MOL Vidi FC labdarúgócsapata, melyet immár a piros-kékek zöld-foki-szigeteki védője, Stopira is élete részének tekint.

Szombaton délután kel útra a MOL Vidi FC. Spanyolország az úti cél, Marbellán tölt el két hetet az OTP Bank Liga második helyén álló együttes. A helyszín bevált a fehérváriaknak, az előző években is abban a sportközpontban tréningezett és vívta felkészülési mérkőzéseit a Vidi, ahol most éppen a Bundesliga éllovasa, a Borussia Dortmund tölti mindennapjait. Az utazásig azonban a magyar télben dolgozik Marko Nikolics csapata, napi két edzéssel.

Az ismét Fehérvárra szerződő Elek Ákos mellett a siófoki kölcsönből visszatérő Réti Patrik és Bolla Bendegúz is az NB I-es kerettel készül, azonban Stefan Scsepovics továbbra sem. Fiola Attila és Stopira kontaktust hosszabbítottak, újabb három évre kötelezték el magukat a nyáron lejáró szerződésű labdarúgók. De egyikőjük sem érzi ezt tehernek, otthon érzik magukat Fehérváron.

– Nagyon boldog vagyok, hogy hosszabbítottam a Vidivel. Amikor felmerült az új szerződés lehetősége, nem is hezitáltam, büszke vagyok rá, hogy hosszú távon részese lehetek a klub életének – fogalmazott Stopira, aki még Paulo Sousa irányítása alatt került a Vidihez 2012-ben a portugál élvonalból kiesett Feirensétől. A piros-kékekkel 2015-ben és 2018-ban is bajnok lett, négyszer pedig ezüstérmet szerzett. Eddig összesen 148 NB I-es meccsen lépett pályára 36 nemzetközikupa-találkozó, 10 Magyar Kupa-összecsapás és 1 Szuperkupa-döntő mellett. A Zöld-foki Köztársaság válogatottjában eddig 28-szor lépett pályára.

– A jövőben is mindent bele fogok adni, hogy oda kerüljünk, ahová valók vagyunk: az élre! Meg akarjuk nyerni a bajnokságot és nemzetközileg a legmagasabb szinten is sikeresek szeretnénk lenni. Azt, hogy mindent beleadok, nemcsak a futballra, hanem a pályán kívüli dolgokra is értem, mert nem túlzás kijelenteni, hogy ez a klub mostanra az életemmé vált – jelentette ki Stopira, aki azt is elárulta, hogy a családjával töltötte a karácsonyt. – Feltöltődtem az ünnepek alatt, még erősebbnek érzem magam. Jó volt kicsit visszaemlékezni a hátunk mögött időszakra. Nincs igazán olyan meccs, amit kiemelnék az őszi idényből, szerintem fantasztikus teljesítményt nyújtott a csapat a közelmúltban, és reméljük, hogy nincs vége ennek a szériának. Egy jó felkészülésre van szükségünk, figyelnünk kell minden részletre, hogy még erősebben kezdhessük a bajnokság újabb szakaszát. Élesnek kell lennünk a tavaszi szezon rajtjára, ehhez pedig nem kell más, mint munka, munka és rengeteg munka – fogalmazott a Vidi szélső védője.