Rangos utánpótlástornára készültek a fehérvári rögbisek

Rekordszámú játékossal zajlott a Fehérvár Rugby Club immáron hagyományosnak számító, Sült Krumpli Kupára keresztelt utánpótlástornája.

Székesfehérváron, egészen pontosan a Köfém rögbipályán gyűlt össze a magyar rögbiutánpótlás színe-java, a 320 pályára lépő játékos pedig nagyszerű mérkőzéseket varázsolt a gyepre. A hétvége történéseiről Gyolcsos Ferenccel, a Fehérvár Rugby Club vezetője számolt be.

– Több mint tízéves múltra tekint már vissza a verseny, és ez az egyik legkomolyabb megmérettetés még a tél beállta előtt. Azért is van rá nagyon nagy szükség, mert egyelőre fiúk számára a klubok kérése ellenére sem indítanak országos kadett, azaz U16-os bajnokságot, így – az egyesületek által egyénileg szervezett versenyek között – ez számít a legnagyobb erőfelmérőnek.

Maga az elnevezés onnan származik, hogy az induláskor támogatás híján azt kértük a játékosoktól, hogy – mivel minden verseny után valamit kell adni a résztvevőknek – hozzanak magukkal 5-6 darab pucolt krumplit, amit a mérkőzéseket követően részükre fritőzben megsütünk. Ami a megyei eredményeket illeti, úgy gondolom, hogy mind a velenceiek (egy 3. és két 4. hely), mind a fehérváriak (egy 1., egy 2., egy 4. és két 5. hely) jól szerepeltek. Előbbi klubnál az FRC volt játékosa, Hollósi Gábor végez már évek óta nagyszerű munkát, mind teljesítmény, mind létszám szempontjából dinamikusan fejlődik az egyesület.

A Fehérvár Rugby Club korosztályos csapatai a hétvégén a Vienna Celtic Rugby meghívásának eleget téve Ausztriában lépnek majd pályára, így erre is készültek a hazai játékosok.

– Az NB II-es bajnokságban fordulót rendeznek a hétvégén, így az U18-as, a kupán egyébként első helyen záró együttesből sokan ott lépnek majd pályára. Ebből kifolyólag vegyes csapattal utazunk majd Ausztriába, a Százhalombattával, illetve a Velencével közös egységet alkotva.

Bajnoki mérkőzést is vívtak az FRC csapatai, egészen pontosan az U16-os leány, valamint a felnőtt női csapatnak volt jelenése.

– Az U16-os együttes a tornarendszerű magyar bajnokság legutóbbi, 4. fordulóját megnyerték, és összesítésben a második helyen állnak az Esztergom mögött, remélhetőleg a tavasszal be tudjuk hozni a hátrányt. A felnőtteknél Láng Gábor edzőnek és Pap Helgának köszönhetően megindult egy fejlődés, jelenleg a harmadik helyen állunk. Viszont várjuk vissza régi játékosainkat, akik az egyetem befejeztével erősíthetnek minket.