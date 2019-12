Pontok kellenek a kék-fehérektől

A listavezető MTK otthonába látogat az Aqvital FC Csákvár a labdarúgó NB II. 20. forduló­jában – az esélytelenek nyugalmával kell pontokhoz jutnia Visinka Ede tanítványainak.

A házigazdák a 2019–20-as idényt már a másodosztályban kezdték meg, hiszen tavaly kiestek az NB I-ből – természetesen a visszajutás a céljuk, s a tabellából nekik is van erre a legnagyobb esélyük. Való igaz, hogy az augusztusi szezonnyitánykor sikerült meglepni a Csákvárnak a Hungária körúti alakulatot, ám ezt követően egy zsinórban kilenc győzelemből álló sorozatot produkáltak, ezzel pedig az élre állt, és jelenleg is négy pont előnnyel vezeti a mezőnyt a korosztályos válogatottainkat is irányító német Michael Boris által vezetett gárda.

A kék-fehérek keretének erőviszonyát nem is lehet összehasonlítani a liga többi résztvevőjével – a tehetséges fiatalok mellett több első osztályt is megjárt labdarúgó alkotja a csapatukat. Ilyen többek között Kanta József, Simon András, Vass Patrik, Bognár István, Lencse László, Fülöp Noel vagy éppen Pintér Ádám – ők már semmiféleképpen sem szorulnak bemutatásra a magyar bajnokságokat ismerő szurkolóknak.

Tulajdonképpen az esélytelenek nyugalmával lépnek pályára az Új Hidegkúti Nándor Stadionban a sárga mezes csákváriak, ugyanakkor gyűjtögetniük is kellene a pontokat – ha most nem járnak sikerrel a fővárosiak otthonában, az idő közben szépen-csendben a negyedik helyre felkúszó gyirmótiak akár át is vehetik a képzeletbeli dobogó legalsó fokát.

Minden kiderül 19.00 órakor – a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti majd.