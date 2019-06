Öttusázók tesztelik a nyári játékok helyszínét

Csütörtökön a vívással rajtol az öttusázók világkupa-döntője Japán fővárosában, Tokióban. A 2020-as olimpia helyszínén osztanak először kvótát a nyári játékokra.

Kedden kis magyar delegáció repül Tokióba. Két edző és két versenyző utazik az öttusa világkupa-döntő helyszínére. Két fehérvári lány versenyezhet, az idei vk-futamokon elért eredmények alapján Alekszejev Tamara és Kovács Sarolta is ott lesz a világ jelenleg legjobb 36 pentatlonistája között. Ráadásul éremre esélyesként csapnak bele a küzdelmekbe, már csütörtök délután. A mostani finálé kiemelt fontosságú lehet, hiszen ez lesz az első viadal, ami olimpiai indulási joggal kecsegtet. A férfi, valamint a női verseny győztese kvótát szerez. Az Alba Öttusa SE sportolója, Alekszejev Tamara 2017-ben, Vilniusban aranyérmes lett, a Volán Fehérvár kiválósága, Kovács Sarolta Asztanában nyert ezüst­érmet tavaly. Tamara idén már remek formát mutatott, diadalt aratott a fehérvári világkupa-futamon, valamint első lett az országos bajnokságon; azonban Saci még nem lendült bele igazán, az ob-n ötödik lett legutóbb.

– Nem készülünk különösen a vk-döntőre, az Európa-bajnokság és a világbajnokság lesz idén a fő versenyem.

De természetesen jó helyen szeretnék végezni – mondta a Volán Fehérvár 2016-ban egyéni világbajnoki címet szerzett versenyzője, Kovács Sarolta. – A legjobb lenne kvótát szerezni, de egy világkupa-döntőn az első helyet megcélozni nagyon bátor húzás lenne. Jól szeretnék versenyezni, a világranglista-pontok miatt is értékes lenne egy előkelő helyezés. Edzésből utazunk, megnézzük a helyszíneket, kicsit ismerkedünk a légkörrel. Gyors túra lesz, mert két napot utazunk, egyből versenyzünk, s jövünk is vissza.

Nem csupán a hosszú, a mintegy 16 órás repülőút, de az időeltolódás is nehezítheti a magyar öttusázók dolgát. Ráadásul a szerdai érkezés után csütörtökön letudják az első számot, a körvívást, majd péntekre marad az úszás, a bónuszvívás, a lovaglás és a kombinált szám.

– Még nem voltunk ilyen helyzetben, hogy csak úgy betoppanunk egy versenyre. Más nemzet már alkalmazta ezt a módszert, most megnézzük, hogy a mi esetünkben hogy működik – mosolygott Kovács Sarolta, aki a 2020-as nyári játékok helyszínére is kíváncsi.

A mostani világkupadöntő az olimpia öttusaversenyének tesztversenye lesz.

– Jobban szeretek úgy készülni egy versenyre, ha előtte el tudom képzelni a helyszíneket, a részleteket. Most úgymond tesztelünk, s talán ez is segíthet a kvóta megszerzésében. Ráadásul minden bizonnyal azokon a lovakon fogunk versenyezni, melyek a 2020-as olimpián is lovagolhatóak lesznek. Ezért Soós Attila, a lovasedzőnk is velünk tart, hogy feltérképezze az állományt.

A világranglista második helyén álló 28 esztendős fehérvári lány nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a márciusban, Kairóban szerzett bronzérmes pozíciója után újra a legjobbak között végez.

– Nem tudom igazán, milyen a formám. Edzésben vagyok, az országos bajnokságon voltak jó momentumok, melyek jelezték, jó úton járok. Remélem, hogy az Eb-re csúcsformába lendülök. Minden számból a legjobbat szeretném kihozni, nagyszerű lenne, ha a tavalyi évhez hasonlóan most is dobogóra tudnék állni – mondta Sarolta.