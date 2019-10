Nyulakból oroszlánok lettek

Volt mit feledtetni, s volt honnan talpra állni. A magyar labdarúgó-válogatott siralmas játékkal kapott ki Horvátországtól még csütörtökön, azonban Azerbajdzsán válogatottját már egy egészen más felfogásban futballozó nemzeti együttes fogadta az Európa-bajnoki selejtezősorozat hetedik fordulójában.

Buszok sokasága, kisebb és nagyobb személyszállító járművek hada sorakozott, vagy éppen araszolt a Groupama Aréna körül, mintha a világ hét csodájának egyikét akarnák ostromolni a magasztos élményekre éhes turisták. Pedig csupán futballmérkőzésre érkeztek a nézők, akik gyermeki csodálattal tekintenek a magyar labdarúgók krémjére még akkor is, ha gyalázatos fiaskó után kergették újra a labdát a zöld gyepen. Az érvényben lévő UEFA-szankció miatt hivatalosan zártkapus volt a magyar-azeri összecsapás, vagyis nézők nélkül kellett volna rendezni, ám a zártkapuban a kiskaput leleményesen kihasználva 15 ezer gyermek töltötte meg a lelátókat. S a „kicsik” ereje egészen elsöprő volt. Hatalmas hangorkán, s a dél-afrikai világbajnokságra hajazó hangzavar, ezer és ezer duda bongó szava fogadta a csapatokat.

Vagy a kötelesség – hogy ekkora gyereksereg álmát nem szabad szétzilálni –, vagy Marco Rossi szavai sarkallták megújulásra a nemzeti együttest, de a spliti nyulakból harcos oroszlánok lettek.

A védelembe visszakerült Baráth Botond, a középpályán a kezdőben kapott helyet a MOL Fehérvár FC labdarúgója, Kovács István, valamint a salzburgi Szoboszlai Dominik, de a legnagyobb változás a morálban és a játékban rejlett. Már az elejétől félelmetes harci kedvvel futballozott a magyar válogatott. Nem is léphetett át a hazai térfélre az azeri had, mert azonnal ott termett egy magyar vitéz, s már indult is a roham. Gyorsan, lendületesen, keményen játszottak Szalaiék, s még tíz perc sem telt el, mikor Vida távolról emelt kapura egy tűzijáték után, Balajev kapus nyújtózott, s a léc alól szögletre tolta a labdát. Jobbról szállt középre a sarokrúgás, egy azeri kifejelte a labdát, Korhut Mihály pedig jó 25 méterről kapásból ballal küldte meg, s kilőtte a bal alsó sarkot, 1-0. A gól után sem húzódtak vissza a magyarok, erőtől duzzadón vállalták fel a párharcokat, s gyors labdajáratással keresték a réseket. Az erdetileg 4-2-3-1-es hadrendet gyakran hagyták el a 4-3-3 kedvéért, Vida és Szoboszlai a középpályán volt aktív, míg Sallai és Kovács sokszor bontották meg az azeri hátsó alakzatot a széleken. A 22. percben Sallai kapta a labdát Dzsudzsáktól, befelé húzott, majd 19 méterről lőtt, jól helyezkedett azonban az azeri kapus. Az első fél óra végén Szalai tartotta a labdát a jobb oldalon, bevárta Kovácsot, aki meghúzta a védő mellett, s jól adott középre, az érkező Sallai csak néhány centivel tévesztett célt. Nem sokkal később Kovács nagyon ügyesen verekedte át magát Almeidán, középre gurított, Szoboszlai okosan átlépte, így Sallaihoz került, aki egy igazítás után lőtt ballal – a kapus kezébe. Már a szünet előtt többgólosra hizlalhatta volna a fórt Magyarország, de vagy kimaradtak a helyzetek, vagy a vendégek blokkolták a lövéseket.

A szünetben az UEFA ellenőre a dudaszó hanyagolását kérte az ország minden szegletéből érkező gyerekektől, így az őrjítő buzdítás alábbhagyott a második félidőben. Azonban a Rossi-legénység továbbra is dominált, Szoboszlai 20 méteres szabadrúgása nyomán alig kerülte el a kaput a labda. Marco Rossi frissített, lekapta az egyébként visszafogottan futballozó Dzsudzsákot, és a még nem száz százalékos Szoboszlait, de a képlet eztán sem változott nagyon. Azerbajdzsánnak nem volt momentuma, irányítottak a magyarok, többször el is jutottak a tizenhatosig, de a lövések vagy nem találtak kaput, vagy rendre bele tudott vetődni egy-egy vendégjátékos. A semmiből aztán majdnem összedőlt a vár: egy szabadrúgás után Musztafazade a hasával sodorta a labdát a kapuba, de a holland bíró kezezés miatt nem adta meg a tiszta találatot. Így lett teljes a lelkes gyereksereg öröme, Magyarország győzött.